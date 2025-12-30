台中新光三越氣爆奪5命 檢方怒批「管理失靈」：全台百貨史上最慘

新光三越氣爆案檢方今天偵結起訴。鏡週刊

台中地檢署今（30日）偵結今年2月發生的新光三越中港店重大氣爆案，針對新光三越公司及中港店店長許○敬等相關管理、承攬人員共 13人，依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌提起公訴。這起事故當時造成 5人死亡、35人受傷，檢方調查發現，整起慘劇竟是因一連串的人為疏失「層層堆疊」所致。

起訴書指出，新光三越中港店在進行「2025春季改裝案」時，竟然未依法申請室內裝修許可，也沒提報消防防護計畫，就為了配合營運需求，在今年2月9日閉館後命廠商進場施工。更誇張的是，施工單位在拆除瓦斯漏氣檢知器後，完全沒有採取任何替代防護措施，導致現場失去監測功能。

怪手室內蠻幹扯斷管 電剪火花引爆死神

今年2月13日上午，現場安全管理全面失守。儘管相關管理人員知悉天花板內存有瓦斯管線，卻僅憑「目視巡查」並關閉部分開關，未確實關閉12樓的2處瓦斯總開關。隨後，工人李○教駕駛怪手進行拆除作業時，不慎扯落「雪嶽山」櫃位上方的瓦斯主幹管，導致瓦斯在密閉空間內瘋狂蓄積。

不幸隨之發生，11時33分許，不知情的水電工人在鄰近的「想想咖哩」櫃位使用電動電纜剪剪除電線，運轉產生的微小火花瞬間引燃高濃度瓦斯，引發恐怖大氣爆，造成現場5人逃生不及慘死，另有35人受輕重傷。

檢方怒批：百貨史上最慘公共安全事故

檢察官在起訴書中重砲抨擊，新光三越作為全國大型企業，中港店更是客流密集的指標性百貨，理應以最高標準落實安檢，卻規避監督責任、任由安全機制全面失靈。檢方強調，雖然公司已與部分家屬和解，但被告等人過失情節重大，且事後多有推諉卸責，因此建請法院從重量刑，以資懲儆。

本次遭起訴的被告除了新光三越總公司外，還包括店長、店舖開發部副理、課員，以及負責承攬裝修、拆除工程的各級承包商負責人與作業人員。



