台中新光三越氣爆宛如「絕命終結站」 檢揭連鎖疏失釀禍

今（2025）年2月13日，台中新光三越中港店12樓驚傳氣爆事故，造成5人死亡、35人受傷的重大意外，台中地檢署歷經10個月偵結，前後共傳喚被告及證人共89人次，並調閱行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料等文件，抽絲剝繭拼湊出關鍵原因，而在起訴書中也揭露宛如電影「絕命終結站」劇情中，環環相扣的連鎖「疏失」，最終引發氣爆。

台中新光三越氣爆意外，檢方起訴書中揭露，是一場環環相扣的疏失，導致的意外。（圖／資料照片）

檢察官指出，本案中的改裝工程，原訂於2月9日開工，欣中天然氣公司也預 定於2月10日，進行12樓瓦斯表拆除作業。不過2月11日，負責拆除作業的工作人員為趕在天花板拆除前，陸續開始拆除瓦斯漏氣檢知器，等到欣中天然氣公司人員於同日上午9時許，於施工現場拆除11個瓦斯表時，新光三越的電機組的呂姓組長、李姓班長和管理組的謝姓組長，及其主管莊男等4人，以為在拆除瓦斯管線前，瓦斯管內就無瓦斯存在，但當時的瓦斯管內仍充滿瓦斯。

同一時間，原本裝在天花板上的瓦斯漏氣檢知器，11日下午就已經出現故障信號，卻被電機組的呂姓組長、李姓班長和管理組的謝姓組長，及其主管莊男等4人忽視，10時20分許，陳姓工人進行拆除作業時，有可能損及天花板內的瓦斯管線，但新光三越的管理組長主管莊男，和欣中天然氣公司的李男，僅以目視巡視天花板內瓦斯管線，有無未關閉開關，且也僅確認10處櫃位的小分歧開關，並確認1處大分歧開關已關，但當時仍有2處瓦斯總開關和1處大分歧開關未關閉，也因此，在瓦斯主幹管中仍有瓦斯持續供應。

2月13日上午8時，4名拆除工人進入工地現場作業，檢方認為3人都有多年相關工作經驗，應該可以清楚辨別天花板瓦斯管線外觀，10時30分許，不過李姓工人使用怪手進行拆除作業時，扯斷天花板內埋設水管，但李男不以為意，繼續拆除，10時48分時，李男不慎用怪手扯落與瓦斯主幹管相連接的T形分歧管， 瓦斯開始外洩，由於瓦斯比空氣輕，因此不斷蓄積在未拆除天花板空間內。

檢方指出，因為原本裝設的瓦斯漏氣檢知器，自2月11日起處於無法作動狀態，且上述之人也都未採取有效消防防護替代措施，當時在場的工人根本沒人發現瓦斯正在漏氣，接近中午11時33分，正在進行水電工程的黃男，也正在12樓內，用電動電纜剪剪除埋設天花板內的電線時，產生火花，當場引燃已達爆炸濃度的瓦斯，引發原本可避免的氣爆意外。

最後導致當時正在監工的林姓樓管、營業部陳姓課長，和從澳門來台旅遊，正好經過的鄧姓1家四代7口中有2人死亡，以及一名盧姓男子傷重不治，共5人不幸罹難。也讓這場可以避免的意外事件，因為一連串的人為疏失，造成無法挽回的悲劇。

