台中新光三越氣爆案偵結！總公司2人甩鍋責任 檢方撂重話怒批

台中新光三越氣爆案釀5死35傷慘劇，台中地檢署今（30）日偵結。檢方歷經10個多月抽絲剝繭，終於將案發過程還原，將新光三越總公司等13人依過失致死、職安法等罪嫌起訴，而其中2名被告的推諉之詞，讓檢察官憤怒撂下狠話痛批。

台中地檢署今日偵結新光三越氣爆案，起訴指出，新光三越總公司及中港店為配合營運需求，在未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，即命相關廠商進場施工，但店長施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，開發部副理等人也知道工程涉及瓦斯管線，而原設於天花板內的瓦斯漏氣檢知器已於施工前拆除，未設置任何替代防護措施，施工當天，中港店員工也未關閉12樓2處瓦斯總開關，導致怪手不慎扯落瓦斯管後，瓦斯持續外洩引發氣爆。

檢方偵訊時，新光三越總公司店鋪開發部副理滑姓女子辯稱，發包後的施工現場管理工作，應由中港店負責，總公司理論上不需派員到場指揮、監督。同部門的承辦人吳姓課員也辯稱，不知現場實際上由何人指揮監督，認為應由中港店負責。

但檢方查出，他人在LINE群組內有傳送瓦斯漏氣檢知器已遭拆除等施工進度，但他們身為承辦人與上司，卻未親自或督促中港店增加消防替代措施，也不清楚誰應負責向施工廠商宣導危害告知，推諉卸責，怒斥新光三越總公司為達營運需求，就在未經都發局通過室內裝修許可下，命廠商進場施工。

