台中新光三越氣爆案起訴 業者：配合後續司法程序

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中地檢署今天針對台中新光三越氣爆案起訴店長等13人，新光三越對此表示，將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

台中新光三越百貨今年2月13日發生氣爆，造成5人死亡、35人受傷，市府勒令暫停營業，9月27日重新復業。台中地檢署歷經連月偵辦，今天依照過失致死、過失傷害、違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴許姓店長等13人。

新光三越發布新聞稿表示，新光三越就此事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。

對於氣爆案由檢方偵結起訴，新光三越除表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

新光三越指出，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施。並於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提升安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。

新光三越強調，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作夥伴持續的信任與支持，將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。（編輯：李錫璋）1141230