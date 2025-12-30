台中新光三越氣爆案起訴13人！總公司再次致歉：秉持負責態度面對司法

記者林意筑／台中報導

台中新光三越氣爆案釀5死35傷，台中地檢署近日偵結，起訴新光三越滑姓副理等13人。（圖／資料照）

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，案件偵辦10個多月，檢方終於在今（30）日偵結，依過失致死、過失傷害等罪嫌起訴13人。對此新光三越總公司再次對往生者家屬、受傷人士及民眾等人致歉，尊重與重視檢方起訴內容，徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

台中新光三越發生氣爆造成5死35傷，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌起訴13人。（圖／消防局提供）

據了解，今年2月13日時新光三越中港店12樓發生氣爆案後，檢方親赴現場履勘，傳喚被告及證人共89人次，並調閱多項文件。經調查發現，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，且將瓦斯漏氣檢知器拆除，事後更無有效替代防護措施，直到施工時2樓瓦斯總開關、分歧開關均未確實關閉，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後持續外洩，最終瓦斯遇熱源引發氣爆。

對此檢方交叉比對釐清各層級管理責任後，認為新光三越總公司店鋪開發部滑姓副理、吳姓課員、中港店許姓店長，及負責中港店店鋪管理及消防安全管理業務的莊姓經理、呂姓組長、李姓班長、謝姓組長（防火管理人），與12樓裝修工程的承包商負責人陳男、吳男、王男、王姓員工及怪手司機李男，共計13人。分別依過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌起訴。

瓦斯主幹管遭扯落破損，導致瓦斯持續外洩，最終遇熱源引發氣爆。（圖／翻攝畫面）

新光三越表示，為確保員工安全已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作。

新光三越也說，事故發生後，立即啟動修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提升安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時也同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。

最後新光三越再次對往生者家屬、受傷人士及現場民眾、鄰近商家、員工及合作夥伴致歉，表示未來必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

