台中新光三越氣爆遭監院要求檢討！盧秀燕稱「國家應思考加嚴」 議員砲轟

台中市長盧秀燕19日在議會回應新光三越氣爆遭監院要求檢討一事。左：資料照、右：翻攝台中市議會直播



台中新光三越今年2月因施工不慎引發氣爆，釀成5死38傷悲劇。監察院委員會18日通過監委調查報告指出，台中市政府對新光三越未依法申請室內裝修許可、未提報消防防護計畫竟毫無察覺，要求市府檢討改進。市長盧秀燕19日在議會答詢時回應，對於監院調查報告結果「正面看待」，不過她也提到，業者「自主申報」卻未申報不能責怪政府，且她認為僅靠台中市單向法規可能無法約束，而是「國家應該思考」，否則業者會抗議。對此，台中市議員江肇國砲轟，事發當時盧市長說「一定會究責」，如今竟稱怕得罪業者、不敢加嚴，希望中央修法，他質疑，市長如果面對大型企業連公安問題都可以退縮，那市民的安全誰來守護？

台中新光三越13日中午發生重大氣爆意外。美聯社

新光三越中港店12樓美食街於今年2月13日上午11時33分發生氣爆事故，造成5人死亡及38人輕重傷之重大災害，監察院內政及族群委員會、財政及經濟委員會聯席會議於11月18日通過監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳所提調查報告，指出新光三越中港店因室內裝修施工不慎，導致天然氣管線斷裂洩漏，遇電動工具作動火花而引發氣爆。

監委指出，事發前，新光三越中港店早於114年1月起於店內及網路上周知該樓層即將改裝訊息，卻未依建築法及建築物室內裝修管理辦法規定申請室內裝修許可，且未依消防法規定提報施工中消防防護計畫，顯然無視法令規範。然而，臺中市政府竟毫無察覺，明顯欠缺主管業務之警覺性及專業敏感度，僅能消極被動等待業者自發提出申請，致未能督促業者落實建築法及消防法揭示維護公共安全之意旨，應檢討改進。

台中新光三越今年2月發生氣爆釀5死38傷，台中市長盧秀燕19日在議會回應監院要求檢討的報告。翻攝台中市議會直播

對此，盧秀燕在議會回應無黨籍議員吳佩芸質詢時指出，「我對於這份報告內容是高興的」，她解釋，商業行為千百萬種，政府限於人力，對於某些業者的管制會採取「自主申報」，但各行各業總是會有人不按規定來，她認為，這時並不能苛責政府，不過就以這次的事件來說，新光三越這麼大的公司都不自主申報，很多小的偷雞摸狗可能更多。

盧秀燕並舉出，有些商業行為是有強制簽證制度，例如會計師就負責簽證公司財報，由業者付費為國家把關。她認為，小的商業或許不用擾民，但是這種大的商業行為，譬如說像這種百貨公司，因為它關係到更多人的使用跟出入安全，「所以也許我們的國家也應該思考」，因為這個東西，台中市政府單行法規可能沒有辦法約束，因為業者他們會抗議「為什麼你台中市、你的法規跟人家不一樣」，因為這是有強制性的東西。

盧秀燕表示，所以像這次的事件，政府是否需要有安全相關人員，全年度負責大百貨公司、商場的公共安全，且規定這些商場一定要聘，可以替縣市政府把關，「如果不申報怎麼辦呢？我相信新光他會面臨他法律的刑責跟後果，但是另外一方面，事情就已經發生了，悲劇就已經發生，也已經來不及了。」她認為可以從監察院報告進一步思考，未來要如何加強公共安全。

台中新光三越氣爆空拍影片。讀者提供

對此，民進黨台中市議員江肇國在臉書轉發質詢影片痛批，新光三越改裝沒有申報，引爆5死38傷的重大公安意外，結果盧秀燕市長的回應竟然是：「怕得罪業者、不敢加嚴，希望中央修法」，讓他實在聽不下去。他直言，縣市政府本來就能訂自治條例、從嚴管理，台中也有權力要求市內幾十間大型百貨依法申報、確實稽查。結果盧市府不是去補漏洞、不是去強化制度，反而怕得罪財團。

江肇國質疑，盧秀燕市長如果面對大型企業都不敢開口，連公安問題都可以退縮，那市民的安全誰來守護？他並談到，事發當時盧市長說「一定會究責」，而且是全責。現在換市府該拿出制度、要求業者確實申報時，態度卻變成「怕他們會抗議」，甚至還建議中央應該要修法來統一管理。江肇國直言：「台中的公共安全不能靠運氣、不能通通推給中央，更不能靠財團的臉色！悲劇已經發生，但面對未來的防範，盧市府依然拿不出方法、拿不出態度來嗎？」

