台中新光三越氣爆釀5死 分店長等13人涉過失致死遭起訴

台中新光三越今年2月發生氣爆，導致5人死亡、逾30人受傷，台中地檢署30日宣布偵結，並依違反《職安法》、涉嫌《刑法》過失致死、過失傷害等罪嫌，對新光三越總公司開發部副理與課員、台中店店長及施工廠商等共13人提起公訴。

根據檢方起訴書，新光三越台中店於今年2月9日起進行11、12樓的櫃位改裝施工，欣中天然氣因此於10日拆除12樓部分美食櫃位的瓦斯表，並封塞表後管線，但瓦斯表前的表外管仍充滿瓦斯，不過相關人員並未確實確認瓦斯狀況，且天花板內的瓦斯漏氣檢知器已在施工前被拆除，因此施工時現場並無瓦斯監測設備。

13日氣爆當日，怪手進場執行拆除作業，但新光三越台中店負責人員仍未關閉12樓的2處瓦斯總開關，現場施工人員也未對瓦斯管線埋設位置進行防護。當日上午10時48分，李姓工人操作怪手不慎扯斷瓦斯管，但未關閉的瓦斯主幹管仍持續供氣；上午11時33分，不知情的黃姓工人使用電動電纜剪切除電線，火花引燃已蓄積至爆炸濃度的瓦斯，進而導致氣爆。

檢方表示，新光三越為配合營運需求，未依法申請室內裝修許可、也未提報消防防護計畫、規避監督責任，導致安全審查機制失靈，釀成台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故。雖然事後新光三越已與部分被害人和解，但考量過失情節重大，且仍有推諉卸責情況，因此建議法院適當量刑，以資懲儆。

