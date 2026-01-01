台中新光三越氣爆釀5死38傷 地檢署偵結起訴13人

【緯來新聞網】台中地方法院檢察署2025年12月30日偵結台中新光三越中港店氣爆案，針對導致5人死亡、38人受傷的事故，依過失致死等罪嫌起訴新光三越總公司及施工相關人員共13人。

台中新光三越氣爆釀5死38傷。（圖／翻攝Google Maps）

檢察官調查指出，2025年2月發生爆炸的中港店12樓美食街在裝修前僅拆除11個瓦斯表，另有2個瓦斯表仍維持運作，加上該樓層的瓦斯總開關未關閉，導致工人施工時誤挖管線，天然氣外洩並在室內累積，最終遇電動工具產生火花引爆。



經初步判定，爆炸起因於天然氣主幹管線在施工過程中受損，氣體外洩後未及時處理，並因高溫或電氣火花觸發，最終釀成嚴重災害。



偵辦過程中，檢方共傳喚89名被告與證人，並調閱施工資料、管線配置與行政紀錄，以釐清管理與施工責任。起訴名單中包括新光三越百貨股份有限公司以及負責設計、監造與施作的公司及個人，檢方依違反《刑法》過失致死、過失傷害、準失火罪以及《職業安全衛生法》等相關法條提起公訴。



檢方指出，該案顯示新光三越總公司在處理高風險工程項目時，存在多重管理疏失。雖部分被告已與受害者家屬和解，但鑒於過失程度重大，仍建請法院量處相應刑責。

