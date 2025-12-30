台中新光三越氣爆！總公司、店長等13人遭起訴 總公司：全力配合後續司法程序

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新光三越台中中港店今年2月氣爆造成5死35傷，台中地檢署今(30)日偵查終結，依過失致死、職業安全衛生法等，起訴中港店許姓店長和其相關管理、承攬人員以及新光三越總公司法人共13人。對此，新光三越總公司發4點聲明回應，表示尊重與重視檢方起訴，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要司法程序。

新光三越表示，已強化勞工安全措施，確保員工能在更安全的環境工作。在事故發生後，也立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，全面提昇安全規格，並進行檢修與風險評估，亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，面對司法調查，盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心。

新光三越完整聲明

1. 首先，新光三越就本事件所造成的社會關注，對往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場 民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。針對檢方起訴，本公司表達尊重與重視立場，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要之司法程序。

2. 本公司為進一步確保員工安全，我們已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓 練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確 保每位員工能在更加安全的環境中工作。這些措施將作為公司未來營運的基本承諾，確保 無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

3. 於事故發生後，立即啟動台中店的修復與安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協 助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，在此基礎上， 我們亦同步展開全台營業據點的安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與 教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。我們將此視為企業永續的重要根本，全面提升自我要求。

4. 新光三越深知此次事件對社會各界造成重大衝擊，基於社會大眾、員工、協力廠商、合作 夥伴持續的信任與支持，我們必將秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律 程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。

