台中新光三越氣爆5死 中檢起訴13名管理、承攬人員

民眾在巨型耶誕樹前拍照留念，台中新光三越中港店今（2025）年2月發生氣爆後，9月27日重新開幕，不過當時造成5死38傷，台中地檢署30日偵結，認定業者室內裝修改裝工程未依法申請許可，且未確實關閉該樓層瓦斯總開關等疏失，將新光三越許姓店長、滑姓副理等管理與相關承包商人員共13人，依過失致死、過失傷害、違反《職業安全衛生法》等罪嫌起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，「認定被告新光三越百貨股份有限公司及其相關管理，承攬人員共計13人，分別涉犯《刑法》過失致人於死、過失傷害、準失火及違反《職業安全衛生法》等罪嫌提起公訴。」

檢方調查發現，業者未提報消防防護計畫即進場施工，拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取替代防護措施，也未確實關閉瓦斯開關，導致12樓美食街的主幹管破損後瓦斯外洩，並遇到熱源造成氣爆。新光三越發布聲明，尊重並配合司法調查，除了全台據點總體檢，也會建立高規格巡檢、維護制度來控管風險。

民代則認為，台中市府沒有掌握業者施工、稽查人力明顯不足，也要檢討。

民進黨台中市議員陳淑華說，「台中市政府也有無可推卸的責任，這麼大的百貨公司進行裝修，員工、消費者都知道，卻只有台中市政府不知道，不能夠等到發生了事情才進行公安稽查。」

民眾黨台中市議員江和樹指出，「稽查的人力可看見我們台中市政府是不足，我覺得在稽查的部分一定要做好，不然的話這個真的意外不能再次發生。」

台中市都發局則表示，事發後除立即勒令停工，也依《建築法》開罰60萬元，後續更建立全民督工制度，要求樓地板面積300平方公尺以上商業場所，要設立現場工程告示牌揭露資訊。

台中市都發局長李正偉表示，「優先於全國，建立一個全民督工制，我們針對B3類300平方公尺以上，相關商場的施工或室內裝修，我們要求他比照營建工程，要做現場工程告示牌。」

台中市府強調，天然氣管線施工屬於《天然氣事業法》管理，因此也建議主管機關經濟部修法，與經發局訂定自治條例，建立天然氣管線合格標章制度，並納入公安申報中，確保施工安全。

