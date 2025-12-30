台中新光三越氣爆5死35傷！全案起訴13人 都發局嘆：請記取教訓

記者吳泊萱、林意筑／台中報導

台中新光三越今年2月發生氣爆，於9月底時重新開幕。（圖／都發局提供）

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，案件偵辦10個多月，檢方終於在今（30）日偵結，依過失致死、過失傷害等罪嫌，起訴新光三越開發部副理、中港店店長等13人。對此台中市都發局回應，對業者違法施工造成公安問題深表遺憾，請業者記取教訓，並呼籲各相關業者施工或室內裝修務必依規申請和注意公安，且持續精進管理機制，以維公共安全。

台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，檢方依過失致死、過失傷害等罪嫌起訴13人。（圖／翻攝畫面）

據了解，今年2月13日時新光三越中港店12樓發生氣爆案後，檢方親赴現場履勘，釐清氣爆原因，事後共傳喚被告及證人共89人次，並調閱行政簽稿、會議紀錄、工程契約及瓦斯管線等文件。

經檢方調查發現，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫，且將瓦斯漏氣檢知器拆除，事後更無有效替代防護措施，直到施工時2樓瓦斯總開關、分歧開關均未確實關閉，導致瓦斯主幹管遭扯落破損後持續外洩，最終瓦斯遇熱源引發氣爆。

檢方發現，新光三越中港店施作改裝工程發生氣爆。（圖／翻攝畫面）

對此檢方交叉比對釐清各層級管理責任後，認為新光三越總公司店鋪開發部滑姓副理、吳姓課員、中港店許姓店長，及負責中港店店鋪管理及消防安全管理業務的莊姓經理、呂姓組長、李姓班長、謝姓組長（防火管理人），與12樓裝修工程的承包商負責人陳男、吳男、王男、王姓員工及怪手司機李男，共計13人。分別依過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌起訴。

對此都發局說明，針對新光事件後將進行「二項精進作為」，包含建立室內裝修全民督工制度強化室修安全，今年5月7日起，超過300平方公尺的餐廳，或其他主用途的附設餐廳，參照一般營建工程之工程告示牌設置及許可證告示，需將作施工資訊揭露（含：核准日期文號、相關施工廠商聯絡資料及申請種類等資訊），經查目前已有45案申請。再者，已依規建議中央及目的事業主管機關建立「瓦斯檢查合格證」或「瓦斯合格標章」，未來納入公安檢查申報必備文件。

都發局強調，公共安全無捷徑，涉及任何施工和室內裝修等，須依法申請、依法管理。都發局將持續檢討、精進制度，並與相關機關保持密切合作，構築更完整的公共安全防護網，保障市民生命財產安全。

