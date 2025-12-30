台中新光三越氣爆5死35傷！爆炸真相曝 總公司等13人涉過失致死遭起訴

台中新光三越今年2月發生氣爆案。（圖／黃耀徵攝）

台中新光三越中港店今年2月13日發生嚴重氣爆事件，造成5人身亡、35人受傷。歷經10個多月調查，傳訊被告及證人共89人次，台中地檢署今天（30日）偵結，依過失致死、職業安全衛生法等罪嫌，對新光三越總公司、新光三越中港店及相關管理人員、承攬包商等13人提起公訴。

據了解，檢方認為，新光三越中港店進行12樓櫃位改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，也沒有提報施工中消防防護計畫就進場，且在拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前也沒有確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯主幹管被扯落破損後仍持續供氣外洩，最終達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

台中地檢署認定，新光三越總公司及其相關管理、承攬人員等13人，涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，提起公訴。

