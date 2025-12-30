台中新光三越氣爆5死35傷 總公司、店長等13人涉過失致死遭起訴

台中市 / 武廷融 綜合報導

新光三越台中中港店在今年2月發生氣爆，造成5人死亡35人受傷，歷經226天整修，在9月底重新開幕。而台中地檢署今(30)日偵查終結，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工。且施工前未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，導致瓦斯持續外洩，最終引發氣爆。中檢也將被告新光三越總公司及其相關管理、承攬人員共計13人分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，向臺灣臺中地方法院提起公訴。

新光三越台中中港店在今年2月發生氣爆，台中地檢署調查發現，新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前復未確實關閉12樓瓦斯總開關及分歧開關，致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

檢方指出，新光三越中港店店長於113年11月11日簽辦「新光三越台中中港店2025春季改裝案」，規劃對11、12樓櫃位進行改裝，相關拆除作業則由豐厚工程行承攬後轉包予鎮合工程有限公司（下稱鎮合公司）施作。新光三越總公司及中港店為配合營運需求，於未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫情況下，即命相關廠商於114年2月9日閉館後進場施工。

檢方認為，新光三越中港店店長及管理人員均未確實確認瓦斯已完全阻斷，且於瓦斯漏氣檢知器拆除後，施工場域即無瓦斯監測設備。最終在拆除作業時因怪手不慎扯落天花板內之瓦斯主幹管暨分歧管，因瓦斯總開關未關閉，瓦斯持續外洩並蓄積於天花板上方空間，不知情之水電工人在使用電動電纜剪剪除電線時，因電纜剪運轉產生之火花引燃已達爆炸濃度之瓦斯，引發氣爆，最終造成5人死亡、35人受傷之重大公共安全事故。

台中地檢署今日偵查終結，依過失致死、職業安全衛生法等，起訴新光三越中港店許姓店長及其相關管理、承攬人員等12人，以及新光三越總公司法人，共13人。

中檢強調，新光三越總公司為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致安全審查機制全面失靈。被告等人於施工前、中未盡查核、監督與防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀成我國百貨史上最嚴重之公共安全事故，嚴重動搖社會對大型企業公共安全管理之信賴。雖新光三越總公司已與部分被害人家屬及傷者達成和解，惟被告等人過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，爰建請法院量處適當之刑，以資懲儆。

