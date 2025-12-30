台中新光三越氣爆5死38傷 許姓店長等13人起訴

〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越中港店今年2月發生震驚社會的氣爆案，造成5 死 38 傷的慘劇，台中地檢署歷經10個多月的偵辦，今天調查偵結，強調中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前又未確實關閉12 樓瓦斯總開關及分歧開關，致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆，造成此次慘劇，將新光三越中港店許姓店長等13人，依過失致死等罪嫌提起公訴。

台中地檢署表示，今年2月13日獲報新光三越台中中港分公司12樓發生重大氣爆事故，造成多人死傷，旋即指派鄭葆琳主任檢察官率同李承諺檢察官指揮偵辦，經傳訊被告及證人共89人次，並調取行政簽稿、會議紀錄、工程契約、施工圖樣、瓦斯管線及開關配置資料，函詢消防、都發、勞檢、金屬工研、警政及能源等相關機關後發現。

廣告 廣告

本案是新光三越中港店施作改裝工程時，未依法申請室內裝修許可，亦未提報施工中消防防護計畫即進場施工，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施；施工前又未確實關閉12 樓瓦斯總開關及分歧開關，致瓦斯主幹管遭扯落破損後仍持續供氣外洩，於達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

新光三越中港店許姓店長，以及滑姓、吳姓店舖開發部副理、課員等13人，依過失致死，違反職業安全衛生法等罪嫌起訴。

中檢強調，新光三越總公司為全國性大型企業，中港店更為國內規模最大、客流最密集之百貨據點，理應以最高標準落實公共安全及施工管理，然本案自始即未依法申請許可、提報消防防護計畫，並規避應有之監督責任，致安全審查機制全面失靈，建請法院量處適當之刑。#

【看原文連結】

更多自由時報報導

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

纏訟10年！張大春罵已故名嘴「下流」 逆轉無罪獲補償6000元

獎落誰家？ 12/29 威力彩、今彩539開獎了

中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

