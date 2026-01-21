台中新光三越「馬躍新境福袋」2/5起APP開搶1克拉鑽戒與電動機車

▲新光三越台中中港店今年春節推出雙款福袋預購活動。

【記者 廖美雅／台中 報導】新光三越台中中港店今年春節特別推出雙款福袋預購活動，包括「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」兩款。福袋及福箱將分別於2/5(四)及2/9(一)上午10:00起，於新光三越APP線上準時開搶！只要開啟APP扣skm points 100點，即可以skm pay搶先預購福袋(限量300袋)、預購福箱(限量200袋)。

新光三越表示今年特別邀請剪紙藝術家成若涵老師獨家創作紙雕馬，搭配採用環保再生材質製成可以摺疊收納、輕巧好攜帶的福袋設計，要讓消費者袋福袋財、好運一整年！購買福袋福箱還可參加大年初一的驚喜加碼抽活動，大獎陣容豪氣祭出「林曉同交織一克拉鑽石戒指」、「Stressless Adam電動舒適椅外」，還規劃了春節旅遊大獎，包括「Gogoro EZZY 500電動機車」、「高雄日航酒店住宿券」等極奢好禮，以及異國美饌饗宴如昭日堂夢幻三國和牛套餐3人組合等500個驚喜大獎。

廣告 廣告

▲大獎包含1克拉鑽戒與電動機車。

為了讓民眾在新的一年擁有更多元購物新選擇，台中中港店特別引進15大獨家限時快閃店，包含：韓流最強話題BLACKPINK專屬天地 (1/30-2/25)，藝人炎亞綸自創甜點品牌HOHOS火火選物(1/19至2/23)。話題IP快閃店推出MIFFY & 嚕嚕米紀念展快閃店(即日起-1/27)、YOYOGI PICK市集 超人氣角色全明星(1/30-2/25)等大小朋友喜愛的展覽。世界經典甜點名店也一次到齊，如北海道話題甜點品牌SNOWS(即日起-2/11)、世界銷售冠軍的日本費南雪HENRI CHARPENTIER(2/12-3/1)、香港人氣蝴蝶酥品牌望月(2/9-3/1)。此外，還有1月份全新登場的中部獨家日本經典麵食品牌：京都北白川系拉麵霸主魁力屋拉麵、神戶日式炒麵專門店長田本庄軒。

今年新光三越化身為過年走春與藝術活動的展演舞台，首度舉辦「新春藝術節」邀請四位當代藝術家於全館公共空間進行藝術展演，包含總統府御用題字的當代書法家簡伯諭於1樓門柱上的巨幅春聯、紙雕藝術家成若涵製作迎賓彩馬剪紙藝術大型陳列裝置，1/31(六)特別邀來自日本新瀉書法藝術家曾山尚幸大師現場揮毫，會員於新光三越APP點數專區扣300點即可兌換，把滿滿的元氣與福氣注入春聯中。此外，新春大年初一至初四走春必看活動，安排了騰馬戰鼓、高蹺奇技賀歲、迎春馬戲特技以及喜迎財神等技藝團體表演。（照片／記者廖美雅翻攝）