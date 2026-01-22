台中新光水資源回收中心榮獲公共工程金質獎

【記者陳世長台中報導】位於台中市東區與太平區交界的「新光水資源回收中心」，融合文青設計與生活美學，成功翻轉傳統污水處理廠冷冰冰的刻板印象，榮獲行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎「公共設施維護管理獎」佳作殊榮，頒獎典禮（21）日在台北中油大樓舉行，新光水資源回收中心在污水處理設施維運管理、工程品質控管及永續發展推動成果上，深獲評審委員肯定，在全國眾多公共設施維護管理案件中脫穎而出。





新光水資源回收中心採「去牆化」設計，以環廠水渠與綠帶取代高牆，將園區自然銜接祥順運動公園，保留場域內珍貴的老榕樹，並設置屋頂花園，使原本封閉的處理設施轉化為開放共享的公共空間；同時引進「新光黑水號咖啡廳」進駐廠區，結合咖啡餐飲、環境教育與休憩機能，並辦理校園美術聯展，讓藝術走進工程場域。在友善環境與穩定水質條件下，廠區周邊孕育螢火蟲、蜻蜓及候鳥等生物，展現污水淨化後的生態韌性。



水利局長范世億表示，新光水資源回收中心設施維護管理等項目獲得公共工程金質獎肯定，象徵台中市在污水淨化、水資源循環利用及公共設施維護管理上的長期投入獲得高度認同。透過專業團隊的操作維護與智慧監控系統，廠區長期維持高效、穩定的運轉效能，使水資源回收中心不僅肩負城市污水代謝的關鍵角色，也能逐步走入市民日常生活，成為兼具功能性與公共性的城市設施。



水利局表示，新光水資源回收中心積極推動放流水回收再利用，除供應廠內作業及周邊公園灌溉使用外，也開放市民取用，實踐水資源循環與節水理念。這次獲獎不僅是對第一線維護同仁的最大鼓舞，也讓新光水資源回收中心成為台中市結合設施維護、生態保育與環境教育的示範基地，持續為城市打造潔淨、永續且宜居的水環境。