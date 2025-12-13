台中新咖啡廳報到！藍灰色調+落地窗，一進門就超好拍！豬肉丸咖哩濃郁到不行，絕對是咖哩控新天堂

前陣子台中西區博館路上開了家質感藍灰色系的風格咖啡廳▸Bleu Cafe◂，光是門口大片落地窗加上綠意植栽就超殺底片，而且原本以為只是網美咖啡廳，沒想到店裡有賣咖哩飯而且意外的好吃，難怪網路上大家都在推。想找個地方好好吃頓飯再喝杯咖啡，來這裡絕對不踩雷。

Bleu Cafe外觀，有種城市中的小小綠洲感。

店內以質感藍搭配灰色為主，後方有還有坐起來比較舒適的沙發區。透明桌的皮質座椅相對來說就沒那麼好坐

Y字形的吧台設計蠻有趣的。

還有一區在販售咖啡杯和書籤小物。

店裡使用的內用杯和外帶杯也都是藍色為主。

菜單

掃以下QR碼可看到菜單，或是點我看官網菜單哦！來這裡也不怕沒有主食吃不飽，有飯類和迷你披薩可以點～

熱拿鐵

拉花很美，整體比例奶味蠻濃郁的，順口好喝沒有苦韻。

蛋沙拉麵包

外皮有點酥酥的，麵包裡面口感鬆軟，夾著調味剛好不膩口的蛋沙拉，還有香香的碎培根太邪惡啦！

蛋沙拉給的蠻多！

美式豬肉丸咖哩

下圖的豬肉丸是加量的唷！原本只有四顆，滑蛋也是外加～

豬肉丸使用瘦絞肉口感紮實，外頭還帶點焦香口感，搭配微辛辣的濃郁香料咖哩醬非常下飯，連烤蔬菜都烤得剛剛好，且帶有自然的甜味。

白飯的硬度也挺剛好的不會溼軟，搭配咖哩很OK～

焙茶巴斯克

茶味濃郁，蛋糕外皮紮實中間口感綿密，size蠻剛好的不會太大或太小，搭配拿鐵喝超適合。

整體來說Bleu Cafe的空間氛圍和餐點品質都很不錯，尤其咖哩飯還蠻有記憶點的，是間可以回訪的咖啡廳！不過這條路上比較不好停車，需要在附近停好車再步行過來囉～

Bleu Cafe

地址：台中市西區博館路262號

電話：未提供

營業時間：11:00-20:00

官網：https://bleu.com.tw/

IG：https://www.instagram.com/bleucafe2025/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘