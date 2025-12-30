民視新聞 ／ 中部中心 報導

台中太平區新平國小，上午七點多，驚傳火警，位於校園的五樓廁所，突然竄出火煙，緊急疏散1800位師生到操場。學校老師和家長，迅速衝上樓撲滅火勢。初步了解，起火點位於廁所間的垃圾桶，更傳出是有孩子玩火？甚至偷抽菸導致火警，不過遭到校方否認，詳細火警發生原因，鑑識小組，調查中。





起火點在廁所 突然竄出的火煙也將廁所裡裡外外燻成一片焦黑。（圖／翻攝畫面）





國小校園五樓傳出火煙，濃煙不斷往頂樓飄散。濃煙直竄天際還越來越大，火警現場在台中太平新平國小，上午7點多，有家長帶孩子上課，發現學校樓上濃煙竄出，驚覺不對勁。學校發現後立刻通報消防單位，當下有幾名具有義消背景的家長和老師衝上樓用滅火器及拉水線滅火，同時校方緊急疏散1800名學校師生到操場

校園發生火警 校方緊急疏散１８００名師生到操場。（圖／翻攝畫面）





火勢約20分鐘被撲滅，消防單位初步了解，現場燃燒廁所垃圾桶以及雜物，是不是有可能是人為因素導致嗎？有人玩火甚至偷抽菸嗎？不過被校方否認。廁所裡裡外外被濃煙燻的一片焦黑，拉起封鎖線等待鑑識，釐清發生原因。突發火警意外，所幸孩子都平安，有驚無險。





原文出處：台中新平國小廁所突竄火煙 緊急疏散1800位師生

