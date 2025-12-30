台中新平國小驚傳火警！5樓校舍廁所起火直竄黑煙 師生緊急疏散
記者林意筑／台中報導
台中市太平區新平國小今（30）日上午7時許驚傳火警！由於當時已接近第1節上課時間，師生幾乎已抵達學校，對此校方緊急疏散師生避難，消防隊獲報後前往救援，所幸火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡。至於起火原因有待火調人員進一步調查。
今日上午7時51分許，台中市消防局獲報，稱太平區新平國小一處教室大樓竄出濃濃黑煙，第三大隊、轄區中山分隊等共計6個單位，共出動各式消防車17輛、消防人員45名前往救援。
消防隊員抵達後發現，起火的教室大樓5樓竄出濃煙，經射水灌救順利將火勢撲滅，未造成人員傷亡。經消防局初步了解，5樓教室大樓的廁所垃圾桶及雜物因不明原因起火，燃燒面積約3平方公尺，起火原因有待火調人員調查釐清。
