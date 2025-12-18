台中新建案5樓疑違法蓋8樓 中市府：屋突部分查無違法

純白色的新建住宅，外觀光鮮明亮，但門前的排水溝重新施作，地底下管線不斷滲漏，基地下方已經積出一攤水。建築就位於台中市太平區中平9街巷弄中，當地民眾與里長指控，道路側溝遭工程破壞，滲水恐造成地層下陷，5樓的住宅卻蓋到8樓，甚至鄰近住宅的牆壁與遮光罩都因此受損，爭議連連。

附近住戶說道，「玻璃弄破了，到現在還沒有給人家補修回去，你想想看你要拖多久，人家也要過年也要整修。」

台中市太平區中平里長林碧森指出，「我們的前側溝以及後面的水利排水溝，兩個地方都漏水非常嚴重，原本掛的工程告示牌是掛蓋5樓，但是我們現場所見到的幾層樓？真的，有的說算8樓、有的算9樓。」

根據台中市都發局資料，該建物土地面積為299平方公尺、建蔽率39%，為5層樓電梯住宅。屋主出面表示，土地建物為一間精密工業公司所有，要做為員工宿舍之用，對於側溝破損、管線滲漏、鄰損部分，都會負責到底，但5樓以上的建築為屋突，裡頭是電梯機房非屬違建。

屋主代表陳伯寬表示，「水溝溢水下去這個部分，我們會會同我們董事長來做評估，是不是要重做，來做整體的連接，用混凝土來加強凝固，這是我們做得到的，甚至前面那邊也有瑕疵，我們一併做處理。」

台中市府則表示，屋突部分查無違法，但水溝與地下管線施工並未申請，後續將要求復原，污水滲水則要求限期改善，後續才會發給使用執照。