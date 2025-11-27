台中新社人文藝術咖啡館 品味藝術與古物下午茶秘境

知愛堂咖啡廳的入口處兩旁靜靜佇立著一對散發著歷史滄桑感的石獅子雕塑。它們的線條古樸，姿態莊重，彷彿是時間的守護者，默默見證著歲月的流轉。這份古樸的氛圍，在踏入知愛堂的第一刻起，便悄然地將訪客從現實的喧囂中拉出，引入一個充滿故事的世界。

庭院裡錯落有致地擺放著桌椅、盆栽和姿態優美的松樹，每一處都散發著清幽舒適的氛圍，這裡是知愛堂極力營造的清幽舒適的環境，讓客人可以在自然之中，享受片刻的寧靜。

還有在庭院中自由自在、悠閒踱步的店家飼養的公雞們，為這片寧靜的空間注入了一絲生機與野趣，彷彿回到了鄉間的農家樂，拉近了人與自然的距離，也讓人感受到店家生活的樸實與隨性。

知愛堂的室內裝潢風格大量運用了復古的元素與溫潤的木質建材，營造出一種靜謐、懷舊的氛圍。牆壁、桌椅，乃至是展示架，都選用了質樸而有質感的木材，經過歲月的洗禮，散發出溫和的光澤。

冰磚拿鐵：將香醇的咖啡製成冰磚，再融入濃醇的鮮奶之中，每一口都能感受到咖啡的冰涼與牛奶的絲滑完美結合，層次感豐富，又能帶來愉悅的味覺體驗。

韓式QQ：這是一款口感獨特、外酥內軟的麵包，帶著令人愉悅的QQ彈牙感。小熊餅乾：造型可愛，如小熊般憨態可掬的餅乾，手上還拿著一顆小杏仁，不僅是視覺上的享受，更是味覺上的甜蜜，是大人小孩都會喜愛的點心。

知愛堂 古美術 人文藝術咖啡

地址：臺中市新社區華豐街8-1號





