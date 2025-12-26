台中新社國小活化菇寮、養殖場 奪美感再造績優

（中央社記者陳至中台北26日電）台中市新社國小改善校內的香菇寮、禽類養殖場環境，轉換成明亮的多功能教室，搭配學習步道，鼓勵學生在環境中學習，獲選為「校園美感環境再造計畫」績優學校。

教育部今天在高雄市立美術館表揚113年度校園美感環境再造計畫績優學校及績優設計師，共有10校獲獎。

台中市新社國小鄰近社區是台灣重要的香菇產區，校內也設有香菇寮和禽類養殖場，但設施較為陳舊、髒亂。藉由美感計畫，師生共同整理香菇寮周邊，栽種香草植物，轉換成一座明亮通透的多功能教學場域。

禽類養殖場則透過白色網狀柵欄兩側的觀察平台，以及透明記錄板設計，成為師生最佳的生命教育觀測站，搭配課程活動，培養學生觀察力、照護意識與生命教育。

位於連江縣的馬祖高中也獲得表揚，校方將原本雜草叢生、被植栽與矮石牆阻隔的戶外空間重新開放，打通餐廳前區與望海平台，讓學生能將視野延伸到遼闊的大海，紓解壓力並獲得心靈喘息。

教育部主任秘書林柏樵表示，美感要從校園生活開始，近年已有越來越多學校投入美感環境改造，期盼績優學校遴選，打造示範基地，引導各校發掘自身獨特的環境魅力，激發對美的創造力。（編輯：管中維）1141226