台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。
交通局長葉昭甫表示，新社道路路幅不寬，為維護遊客賞花安全及車流運行順暢，活動時間自上午8時至下午5時進行行人徒步區、單行道管制及接駁車專用道三部分管制，規劃協興街與興義街為行人徒步區，禁止一般車輛進入；協興街、東北側平行協興街部分路段則規劃為單行道管制，減少車流衝突點，維護行車安全。
交通局並規劃花海接駁車專用道，分別有興中街(東山街至華豐街)(假日)、華豐街(興中街至華豐三街)(假日)、華豐街(華豐三街至協興街)(平假日)，僅供接駁車及大客車優先通行，並由現場交管人員視實際交通情況，彈性調整相關管制作為及時間。
交通局並建議外縣市遊客可由三義交流道藉豐勢路(台3線)經東勢至花海會場，或將車輛停於東勢河濱公園轉乘東勢線接駁車前往；搭高鐵來的民眾可搭乘捷運至松竹站後轉乘松竹線前往展區；坐火車來的民眾在豐原站或松竹站下車後，轉乘豐原線或松竹線接駁車前往，自行開車的民眾則可選擇搭乘太原線、東勢線(假日服務)及會場環線(假日服務)等3條接駁路線，停車後轉乘接駁車進入展區。
交通局規劃每日有豐原線、太原線及松竹線3條免費接駁車服務，假日添增東勢線及會場環線(展區巡迴路線)加強疏運，共計5條免費接駁路線，發車間距為平日每20-30分一班；假日每15至20分一班，採坐滿即發車，不用擔心候車過久。
