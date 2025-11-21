台中新社花海要來了！面積擴增達35公頃 商機有望達6千萬
台中市新社花海暨國際花毯節倒數計時，累積參觀人次已突破200萬，台中市觀旅局21日攜手農業部種苗繁殖改良場推出500條杏鮑菇香腸現烤現送活動，吸引不少遊客排隊領取。觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖表示，今年除花海面積擴增達35公頃外，人潮也較去年增加許多，期盼經濟效益可突破去年5000萬元成績達6000萬元。
巫宗霖表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，有超過200萬人次到訪，這周正值2公頃橘色波斯菊、約1公頃紅色百日草盛放，接續還有萬壽菊等綻放，希望遊客賞花之餘，也能品嘗在地菇類、葡萄等特產，並採買回家與親友分享。
他說明，去年花毯節帶動經濟效益達5000萬餘元，今年統計人潮更多，買氣也超前，再加上農銷會活動，可望達6000萬元，另也期盼花毯節舉行不只是為新社區帶來短期商機，而是能讓更多人認識新社區，達成旅客回流狀態，進而提升整年的觀光效益。
農業部種苗繁殖改良場祕書文紀鑾說，花毯節使用地原為玉米、高粱栽種基地，因適逢花海期間才特別提供市府合作使用，花種包含萬壽菊、百日草、波斯菊等，種植面積達35公頃，幸好鳳凰颱風沒有來攪局，整體影響不大，這周及下周也將迎來最美花況，預估達9成花朵盛開。
新社區農會總幹事羅文正表示，農會於會場布置150個攤位，分享全台中最好的農特產品，像是時令水果橘子、葡萄、甜柿及香菇相關加工餅乾、香腸等，讓大家不僅能有視覺享受，還可品嘗在地農產品。
看更多 CTWANT 文章
獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞
搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
其他人也在看
台中國際花毯節倒數9天 (圖)
2025新社花海暨台中花毯節活動倒數9天，目前正值波斯菊、百日草綻放，今年花毯節主題為飛天小女警，中市府統計至20日止，已有超過200萬人次到訪。中央社 ・ 14 小時前
台中花毯節波斯菊、百日草本週大爆發 臉書留言抽澳門來回機票
新社花海暨台中花毯節開展二週，花卉進入盛開期，花況正美，中市府觀光旅遊局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，與新社區農會聯名今（21）日在花毯節現烤500條新社農會杏鮑菇香腸，免費贈送現場遊客，希望憑藉花毯節人氣，為地方產業促銷。今日台中市府於花海會場安排舞者扮成花蝴蝶及花仙子，綻放曼妙舞姿迎賓，象徵新自由時報 ・ 18 小時前
新社商圈推扭蛋集章折抵消費吸客 (圖)
2025新社花海暨台中國際花毯節倒數9天，為吸引遊客循花徑走入店家，新社商圈推出扭蛋集章折抵消費，歡迎民眾到新社賞花、吃美食。中央社 ・ 14 小時前
新社花海遊客破200萬人次
2025新社花海暨台中國際花毯節正在新社舉行，台中市議員吳振嘉昨（廿）日在市議會表示，新社花海暨台中國際花毯節自11月8日登場後，持續獲得遊客熱烈好評。吳振嘉說，他連兩天到附近觀看，遊覽車一台接一台，總是聚集遊客，人潮洶湧。新社花海帶來商機，他擔心錯誤訊息而讓市府明年不會辦；市長盧秀燕表示，新社花海人潮相當多，至今已累計達200多萬人次，因此明年一定會辦，11月30日活動將結束，只剩10天，請民眾把握機會。盧秀燕表示，由於活動在11月30日就結束，不會再延長，因為花期的問題而且成本高，目前只剩下10天，她呼籲民眾把握機會，趕快來賞花。盧秀燕表示，新社花海已舉辦多年，但在她就任前，活動地點曾轉移，她就任後，重新移回到新社舉辦，參觀人潮一年比一年多，今年到現在更已達到300多 ...台灣新生報 ・ 1 天前
足球智庫／降級區球隊德比戰 瓦倫西亞拿升班馬萊萬特轉運
西甲本周進行第13輪賽事，由第3大城瓦倫西亞「德比戰」打頭陣，以城市為隊名的瓦倫西亞明天（台灣時間22日）凌晨4時在主場...Go Goal 勁球網 ・ 16 小時前
台南白河大火！大量廢棄物火勢延燒 4怪手支援搶救
當時共出動白河等分隊，共計5輛消防車與10名警消人員前往處理。然而，由於廢棄物堆放範圍龐大、火勢控制困難，消防隊在20時48分請求增援。消防指揮中心迅速於20時52分通報環保局，並通知自來水公司、台電、瓦斯公司等單位協助處理現場狀況。區長亦到場指揮應變，相關單位同步...CTWANT ・ 3 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 15 小時前
談中國科技擴張與全球供應鏈風險 江雅綺：台灣是民主國家可信賴夥伴
即時中心／顏一軒報導駐英國公使江雅綺近期受「CERGE-EI Foundation in Westminster」智庫邀請，參加其舉辦的「2025戰爭代價研討會：經濟安全與自由－三方韌性：國家安全、關鍵基礎設施與金融體系」（2025 Price of War symposium, Economic Security and Freedom - Tripartite Resilience: National Security, Critical Infrastructure, and Financial Systems）並擔任與談人，就中國科技發展動向、全球供應鏈風險以及台灣在高階晶片製造與AI發展中的重要角色，與歐美科技、軍事及產業專家進行深入交流。民視 ・ 2 小時前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 1 小時前
反對倉促立法 協會示警「外送產值恐蒸發460億」
立法院近期將排案審查外送專法，勞動部昨天也公布行政部門的修法版本，不過台灣數位平台經濟協會（ＤＥＡＴ）發布聲明表示，若立...聯合新聞網 ・ 3 小時前
邱垂正：一國兩區恐有「超譯」
中國國民黨副主席蕭旭岑拋出「回到憲法包含一國兩區的規定」後，陸委會主委邱垂正昨強調，「中華民國是主權國家，與中華人民共和...聯合新聞網 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 15 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 21 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 1 天前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 1 天前