台中新社花海要來了！面積擴增達35公頃 商機有望達6千萬

台中市新社花海暨台中國際花毯節倒數計時，觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖（第二排右五）21日表示，希望經濟效益可突破去年5000萬元成績，達到6000萬元。（圖／中國時報温予菱攝）

台中市新社花海暨國際花毯節倒數計時，累積參觀人次已突破200萬，台中市觀旅局21日攜手農業部種苗繁殖改良場推出500條杏鮑菇香腸現烤現送活動，吸引不少遊客排隊領取。觀旅局旅遊行銷科長巫宗霖表示，今年除花海面積擴增達35公頃外，人潮也較去年增加許多，期盼經濟效益可突破去年5000萬元成績達6000萬元。

巫宗霖表示，今年花毯節結合飛天小女警與中部8縣市農業行銷展售會，有超過200萬人次到訪，這周正值2公頃橘色波斯菊、約1公頃紅色百日草盛放，接續還有萬壽菊等綻放，希望遊客賞花之餘，也能品嘗在地菇類、葡萄等特產，並採買回家與親友分享。

他說明，去年花毯節帶動經濟效益達5000萬餘元，今年統計人潮更多，買氣也超前，再加上農銷會活動，可望達6000萬元，另也期盼花毯節舉行不只是為新社區帶來短期商機，而是能讓更多人認識新社區，達成旅客回流狀態，進而提升整年的觀光效益。

農業部種苗繁殖改良場祕書文紀鑾說，花毯節使用地原為玉米、高粱栽種基地，因適逢花海期間才特別提供市府合作使用，花種包含萬壽菊、百日草、波斯菊等，種植面積達35公頃，幸好鳳凰颱風沒有來攪局，整體影響不大，這周及下周也將迎來最美花況，預估達9成花朵盛開。

新社區農會總幹事羅文正表示，農會於會場布置150個攤位，分享全台中最好的農特產品，像是時令水果橘子、葡萄、甜柿及香菇相關加工餅乾、香腸等，讓大家不僅能有視覺享受，還可品嘗在地農產品。

