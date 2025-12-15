台中新移民女性家庭關懷協會理事長交接 民政局長盼攜手打造友「移」新城市

【民眾網諸葛志一臺中報導】社團法人台中市新移民女性家庭關懷協會 15日舉辦第六、七屆會員大會暨理事長交接典禮，現場氣氛溫馨熱絡。台中市民政局長吳世瑋出席致賀，感謝卸任理事長林尚賢任內的辛勞付出，並祝賀新任理事長黃致遠榮任，期盼在既有良好基礎上持續深耕新住民服務，凝聚多元文化力量，促進社會和諧發展。

吳世瑋表示，台中目前全市新住民人數已超過6萬5千人，市府感謝台中市新移民女性家庭關懷協會多年來致力於推動社會融合、關懷新住民家庭，未來也期待協會與各新住民團體持續與市府深化合作，攜手打造更加多元、友善且充滿機會的友「移」新城市，讓每位新住民都能在台中感受到溫暖與歸屬，與市民一同參與城市建設、共創美好生活。

立法院副院長江啟臣致詞時表示，恭喜黃致遠接任理事長，也感謝卸任理事長林尚賢的無私奉獻，以及創會理事長陳俗蓉的遠見與努力，為協會奠定穩健發展基礎，順利邁入第七屆。多年來，協會凝聚社會各界力量，以關心、包容與陪伴的精神支持新移民家庭。

新任理事長黃致遠表示，期盼透過協會的努力，讓台中成為充滿希望、溫暖與幸福感的城市，讓所有居民共享多元文化的美好。卸任理事長林尚賢也分享，感謝市府長期支持協會運作，讓協會成為新住民與市府之間重要的溝通橋梁。