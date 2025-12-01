台中新聞局「業務費」2年未動支 遭議員質疑編列不實

台中市議會教育文化委員會1日審查新聞局115年度預算時，市議員江肇國質疑，新聞局預算編列不實。（江肇國提供）

台中市議會教育文化委員會1日審查新聞局115年度預算時，市議員江肇國質疑，新聞局在「新聞行政」項下編列的「有線廣播電視系統、流行音樂、法規宣導、違規查察取締、年度座談」等業務費共16萬元，竟自112、113年度起連續兩年「一毛未花、全數流用」至其他項目。他批評此作法形同「局長私房錢」，想用到哪就用到哪，缺乏核實需求，因此要求刪除此科目預算，委員會也在會中決議刪除。

江肇國指出，業務費依年度狀況微調並非問題，但同一項目連續兩年完全未執行，卻持續被編列，顯然不合理。他質疑業務單位在答詢時先稱「明年度不會編、用不到」，隨後又改口表示要辦理座談會，說法反覆，顯示業務掌握度不足、編列邏輯混亂。他強調，預算不是備用金，不能先編了再說要不要用，事後再以流用方式硬凹。

他進一步指出，不分朝野議員都有共識，預算必須依科目用途執行，而非任意挪移。預算審查的目的，就是確保每筆公帑用途清楚、科目合理；若流用成為常態，將削弱議會監督財政的意義。他強調，新聞局多年來預算不是流用就是未執行，問題不在於「錢不夠」，而是在編列時對業務需求掌握不足。他要求新聞局未來編列預算時更嚴謹評估，避免編列與執行脫節。

對於議會的質疑，台中市新聞局表示，該筆經費原用於針對平面媒體違規廣告辦理法規宣導或座談，但近年違規案件大幅減少，業者也更了解規範，因此近兩年未動支。新聞局原規畫將經費改作有線電視與流行音樂產業座談使用，未來會依年度狀況調整，並更審慎檢視預算編列，確保經費運用精準透明。

