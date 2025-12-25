台中新規上路！ 運動中心戶外「哈菸」最重罰1萬

台中的「哈菸族」要注意了！為了不讓運動民眾再被迫吸入二手菸，影響運動心情與健康，台中市政府宣布從明年1月1日起，全市12座運動中心（包含兒童運動中心）的戶外區將全面禁菸，違規者將依《菸害防制法》處理，最高可罰1萬元。

癮君子注意！二手菸危害運動民眾 元旦起開罰

全台中市的運動中心室內禁菸規定早已行之有年，但不少癮君子來運動時，突然想解菸癮，就跑到戶外抽菸導致戶外菸霧瀰漫，甚至飄進室內，其他不抽菸的民眾，本是為了健康來運動提升肺活量，卻被迫吸入二手菸，既傷心又傷肺。

為了讓民眾運動時不再害怕吸到二手菸，台中市政府宣布，從明年元旦1月1日起，全市12座運動中心（包含兒童運動中心）的戶外區域，也就是綠線以內全面禁菸，違規者可依《菸害防制法》處罰，開罰金額為2千至1萬元。

運動中心戶外區綠線以內全面禁菸，違規者可依《菸害防制法》處罰。圖／台視新聞

不少民眾得知新規後直呼好，但也呼籲政府要真正落實，否則不遵守的民眾仍可能繼續違規，也有人質疑，靠民眾檢舉可能很難查到人，希望可派相關人員進行督促，確實執行罰款。

運動中心從小朋友到長輩都有，光靠牆壁上的禁止標示還不夠，仍需靠民眾檢舉與自律，發揮公德心，避免自身行為影響他人。

※台視新聞提醒您，吸菸有害健康

台中／江鎮祥、吳祥三 責任編輯／蔡尚晉

