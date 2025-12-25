台中新規上路！運動中心門口「哈菸」將開罰 最高1萬元

台中市政府宣布，自2025年元旦起，全市12座運動中心（包括兒童運動中心）的戶外區域將全面禁止吸菸，違規者將依據《菸害防制法》面臨新台幣2000元至1萬元的罰鍰。

台中市政府宣布，2025年起，全市12座運動中心戶外區禁菸，違者罰2000至1萬元！（圖／台中市政府提供）

這一措施是因應市民對於運動中心入口處二手菸味的抱怨，市衛生局長曾梓展表示，許多民眾在運動時受到二手菸的影響，影響了運動的心情和健康。目前，所有運動中心戶外區域已設置清晰的禁菸標示，提醒民眾遵守規定。

市府強調，這不僅是為了執行罰款，更希望能夠提升全民的健康意識，朝著「無菸台中、健康城市」的目標邁進。此外，市府也提供多元的戒菸服務，有需求的民眾可以撥打免費戒菸專線0800-636363進行諮詢。

《中天關心您｜吸菸有害健康 戒菸專線：0800-636363》

