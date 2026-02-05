台中新開壽喜燒店多人食物中毒！業者回應了

▲蜜柑關西風壽喜燒傳出疑似多人食物中毒，業者主動表示問題可能出在蛋慕斯。（圖／翻攝蜜柑關西風壽喜燒Threads，2026.02.05）

[NOWnews今日新聞] 一名消費者在Threads上發文，表示1日晚間在台中市西區某家新開的壽喜燒店用餐後，嚴重腹瀉且發燒畏冷，連續3天高燒不退，同行7人有3人不適，其他網友也反映有類似情況。蜜柑關西風壽喜燒小編主動上火線回應，表示當天晚上的蛋慕斯疑是問題來源，已主動通報衛生局，並暫停提供蛋慕斯。市府食安處表示，檢驗結果預計約兩週出爐。

昨天有網友發文，表示已連續3天不舒服，且高燒不退，一直在38-40度徘徊，他們7人用餐，其中3人出現症狀，但用餐時全程使用公用夾子、無口水接觸。因此請問台中人，有沒有在2月1晚上在西區某家新開壽喜燒用餐後，嚴重腹瀉且發燒畏冷的情形？

發文一出，馬上有網友回應，表示當晚兩人用餐，第2天都確診病毒性腸胃炎，本來還以為是很少吃生雞蛋才不適應；另一名網友說，他與朋友也是當晚用餐，不久後高燒加胃痛。

蜜柑關西風壽喜燒除了主動留言道歉，強調目前的處理以關心客戶身體狀況為最優先，並在官方粉絲頁發文，表示1日晚間接到客人反映用餐後身體不適，經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，除了即日起無限期暫停供應「蛋慕斯」，並通報衛生局，已於3日完成採檢，目前正積極配合調查以釐清確切原因。對於本次受影響的顧客將負起全責，由專人協助予以醫療與損失補償。

▲台中市食安處人員到現場採檢送驗。（圖／台中市政府提供，2026.02.05）

蜜柑關西風壽喜燒去年底在年輕人聚集的台中草悟道旁開店，標榜由樂軒松阪亭集團操刀，主打一人也能輕鬆享用壽喜燒套餐，最便宜488元即可入門，開幕期間580元還可爽嗑和牛＋棉花糖鍋，在台中掀起一波新話題。

台中市衛生局食品藥物安全處表示，3日當日接獲通報有3人不適，立即到現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計約兩週出爐，後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

