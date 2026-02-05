台中新開壽喜燒店疑食物中毒 民眾餐後發燒、腹瀉送醫

台中西區一間新開的壽喜燒發生疑食物中毒案，多位民眾在1號用餐後出現嚴重腹瀉、高燒症狀，店家疑似沒控制好「蛋慕斯」溫度，致歉表示將承擔醫藥費用外，也先暫時停業，等衛生局兩週後化驗結果出爐。

當事人黃小姐在1號晚間和2名朋友到壽喜燒店用餐，吃完之後卻陸續出現發燒、嚴重腹瀉等症狀。其中黃小姐最嚴重，出現腹部絞痛、高燒不退，只能住院打點滴，事後才發現朋友也有類似症狀，將過程發上網，沒想到同時有其他組客人出現類似情況。

而店家得知後主動聯繫，懷疑問題來源是「蛋慕斯」，可能在製作蛋慕斯時沒有把控好溫度，主動慰問並提供後續賠償。

有醫師指出，如果雞蛋保存或處理不當，都有可能引發沙門氏菌或大腸桿菌，尤其是免疫力比較差的長輩、小孩，就容易引起發燒、嘔吐、拉肚子，甚至還會引起敗血症。

食安處接獲通報已經派人前往店家採樣送驗和稽查，食安處表示，如果檢出病原菌，將可依食品衛生法處6萬以上2億以下罰鍰，待兩週後結果出爐。

台中／葉嘉雯、黃致堯 責任編輯／洪季謙

