台中新開話題店！DUM DUM × Phase Coffee進駐水湳，用麵包與咖啡重新定義生活節奏！

（圖／品牌提供）

旗下擁有混、宅、嵩、所等餐飲品牌的尊鴻餐飲集團，正式跨足烘焙市場，推出全新麵包品牌「DUM DUM」，並攜手台中精品咖啡品牌「Phase Coffee Roasters」，於台中北屯、鄰近綠美圖商圈的水湳經貿園區開設全新複合式門市。

與其說這是一間麵包店或咖啡廳，更貼切的形容或許是「混搭文化試驗場」。DUM DUM與Phase Coffee各自擁有鮮明而成熟的風格，卻沒有試圖壓過彼此，而是在水湳這個新興街區裡，找到一種剛剛好的共存方式。

DUM DUM取自「Dumb」的諧音，品牌核心圍繞著「人生太短，何必太正經」，希望把幽默、溫度與社交感揉進烘焙裡，讓麵包不只是填飽肚子，而是成為拉近人與人距離的媒介。全系列歐式麵包皆採用自養酵母、慢發酵工法與多元麵種，並融入地瓜、鳳梨、枸杞等台灣人熟悉的食材轉化為歐式麵包語彙；桑椹、無花果與綜合莓果帶來酸香平衡，亞麻籽與蔓越莓則讓咀嚼多了一點層次感。

如果說歐包是DUM DUM的日常語言，那丹麥吐司法式吐司，則是它對「層次感」的詮釋。聯名款丹麥吐司選用自家研製的丹麥麵糰，沒有多餘裝飾，靠外層酥脆、內裡柔軟的對比取勝，奶油與麥香交織，純粹卻有力量。

（圖／品牌提供）

另外，Phase Coffee 一向以穩定而細膩的風味聞名，在水湳門市中，他們延續對咖啡萃取與風味結構的嚴謹態度，同時也放入更多趣味性。像是特調「E人今天先這樣」，以水蜜桃、小黃瓜、茉莉綠茶與氣泡堆疊出清爽節奏；「I人一塊小蛋糕」則用優格、莓果與乳酪呈現內斂卻層層展開的風味。

（圖／加七攝）

空間由「不醒人室內裝修」操刀，透過方格地磚、長型吧檯與溫潤木質建立秩序感，再以森林綠絨面椅與紙燈籠柔化整體氛圍。大面積玻璃引入戶外綠意，讓空間自然呼吸。DUM DUM的活潑色彩與Phase Coffee的沈穩語彙，在這裡並不衝突，而是各自成立。

DUM DUM x Phase Coffee Roasters 水湳店

時間：12:00至20:00（售完為止）

電話：04-24268058

地址：台中市北屯區中清路二段903號

