台中斷魂事件！OL化身奪命手「撞爛2機車」釀1死1傷

幾乎沒有煞車高速撞上！台中市北屯區昨（10日）晚間發生死亡車禍，肇事的是一位OL，開車搶快闖紅燈，直接把2輛機車撞爛，騎士全撞飛，最後釀成1死1傷的慘劇。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

根據警方調查，事發地點在山西路跟昌平路交叉口，肇事的是現年36歲的林姓女子，晚間6點39分剛下班沒多久的她，開車在山西路上行駛途經該處，搶快闖紅燈衝過昌平路口，當場把在昌平路上綠燈直行的49歲劉姓、62歲江姓共2位機車騎士撞飛。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

撞擊瞬間大量機車碎片散落十幾公尺，2人的隨身物品跟鞋子都噴飛，劉男當場噴飛到對向車道旁，安全帽整個被衝掉，江男則是重摔倒地後昏迷不醒，警消獲報趕來檢傷，發現江男已經沒有呼吸心跳，緊急送中國醫藥大學附設醫院後仍因為傷勢太重，回天乏術。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

同樣身受重傷的劉男則撿回一命，但全身多處大面積擦挫傷，目前還在醫院觀察，警方為劉男跟肇事的林女酒測，2人都沒有酒駕，江男的酒測值仍有待醫院抽血檢測結果出爐。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

警方初步研判，事發瞬間是晚上下班下課的尖峰時間，當下正是該路口的交通號誌在切換，疑似是林女搶快闖紅燈肇禍，今天已經報請台中地檢署的法醫跟檢察官相驗，釐清確切死因，林女已被依涉犯《刑法》過失致死罪，移送台中地檢署偵辦。

