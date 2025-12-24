【商家指南推廣專題】

當生活越來越忙碌，能否在短時間內準備出健康、美味的餐點，對於熱愛烹飪、講究食材品質的人來說十分重要。台中日式海鮮小菜食材推薦品牌「原崧海行」，便以高品質食材與貼心服務獲得消費者肯定，他們提供門市與線上同步服務，採買新鮮食材或冷凍加熱即食料理都能毫不費力。

原崧海行的創立源自創辦人父母經營的在地生意，歷經四十年扎根與耕耘，2023年正式以全新品牌名稱回到大眾視野中。創辦人自小耳濡目染，熟知如何判斷食材的新鮮與品質，更懂得體察顧客需求，他將父母一手建立的基礎，轉化為「我們不只是賣食材給顧客，而是提供解決方案」的精神，承諾透過便利服務與嚴選食材，讓消費者快速安心地準備佳餚，享受食材的美味與溫度。

走進原崧海行門市或瀏覽線上平台，顧客能看到豐富的食材種類，品牌匯集新鮮海鮮、日韓特色醬料、各國冷凍加熱即食料理等近兩千種產品，日本直送的帝王蟹腳、生食級干貝、肥美鯖魚、一夜干、日式火鍋料、日本小菜，甚至是鰹魚醬油、調味粉、沙拉醬也應有盡有。

相較於一般生鮮供應商，原崧海行食材種類齊全，能一次購足家庭常備的調味料、零食以及專業廚房所需的冷凍海鮮與特色小菜，加上提供適合節慶送禮的精緻禮盒，讓原崧海行在台中日式海鮮小菜食材推薦名單中成為佼佼者。

許多客戶會在節慶前夕親自到原崧海行挑選禮品，甚至在購買後於LINE群組中分享料理成果，傳達與家人享用美食的快樂氛圍；對餐飲業者而言，品牌的專業建議也能協助他們做出合適的採購，解決宴會料理或日常菜單的食材煩惱。

原崧海行的客群涵蓋年輕族群、家庭主婦與專業餐廳業者，他們持續透過門市服務與線上冷鏈直送，滿足日常小品和大量採購需求，而為回饋消費者，搭配各節慶不定時的舉辦好康活動，如果您正尋找值得信賴的日式食材供應商，或想品嚐美味的冷凍加熱即食料理，那麼不妨走進台中日式海鮮小菜食材推薦品牌原崧海行，或在線上輕鬆下單，讓新鮮與便利隨時上桌。

店家品牌名：原崧海行

聯絡電話：04-23226491

地址：台中市西區中美街431號

營業時間：週一至週五08:30~18:00、週六08:00~17:00、週日公休

官網：https://rink.cc/ufcx9

FB：https://rink.cc/l3xx8

LINE：https://rink.cc/6h3vu

