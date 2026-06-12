台中早上下大雨民眾出門查無公車大罵…交通局喊「請愛用官版APP」

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕受鋒面影響，台中市今天一早下起大雨，有民眾利用公車APP查詢，竟查到全無發車，氣得大罵要出門下大雨，卻不知道到底有沒有車，怒批台中公車太離譜；不過，台中市交通局指出，台中今早公車發車正常，官版APP「台中GO」的公車動態也正常顯示，因民眾用的是非官版查詢系統，喊話「請愛用官方APP」。

鋒面影響，台中今早又下大雨，有民眾查詢公車動態APP，赫然發現竟然全顯示「無發車」，氣得po文大罵下雨天要出門，竟不知到底有沒有車，怒批「台中無公車」；不過，底下有網友回應，查「台中GO」有發車、「台中GO」顯示正常、「你要不要換個APP」。

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交通局指出，今天台中市公車發車情況跟動態均正常，民眾可能使用的是非官版APP查詢公車動態，「台中GO」顯示公車動態一切正常，建議民眾「請愛用官版APP」。

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