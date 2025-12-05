台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 陳俞融、張芬郁：勿以開罰當治理 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市議會今天聯席審查明年度總預算交通地政與教育文化部分，其中，115年交通罰鍰歲入預算編列23.41億元，對此，市議員陳俞融表示，等同預設市民「一定會違規」，把罰單當作穩定財源。她痛批，市府根本把全體台中市民當成市府的專屬提款機！

「罰款幾乎全部由市府自行運用，市府把開單當成好生意。」陳俞融指出，根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，交通罰鍰收入中有75%歸地方政府、24%歸處罰機關，僅1%上繳國庫，高達99%都留在地方。

陳俞融表示，如果大量罰鍰能換來更安全的道路環境，市民或許還願意忍受「被開罰」。但事實卻是令人憤怒的反差。根據統計，台中市今年（114年）1至8月累計發生45502件交通事故，死傷人數居六都第一，痛批「罰越多、事故越多」。

陳俞融指出，市府長期以來以「懲罰性交通」代替交通治理，把心力花在設測速照相、躲路邊開單，卻不改善道路工程、不處理交通亂象，把安全責任完全推給市民，卻忽視交通環境持續惡化的事實，這種做法已造成基層民怨沸騰。

陳俞融強調，罰鍰不是市庫的「常態收入」，更不應成為行政績效。市府若把罰款當成穩定財源，只會持續扭曲執法動機、陷市民於不合理罰單之中。她呼籲市府，應把心思放在改善交通工程設計、強化宣導教育。

市議員張芬郁則表示，根據審計處統計資料，114年上半年交通事件罰款及賠償收入僅9.4億元，較原預估的11.74億元大幅減少約20%，顯示違規件數明顯下降，民眾守法意識提升，但市府仍持續提高罰鍰歲入預估，與實際狀況不符，變相鼓勵舉發單位拼業績。

張芬郁說，台中四處存在違規陷阱，例如騎樓停車問題不解決，市民罰單收不完，建議交通局向中央反映，並且透過地方自治法規，依區域放寬騎樓停車勸導時段。另外，也有民眾反映，交通局沒有任何規範，就塗銷20米以上道路的快慢車道分隔線，造成車輛隨意停放、影響通行，讓交通變更亂，罰單開更多。她呼籲市府不要以開罰治理交通，應優先完善道路設計與標線規劃，才是提升交通安全的正途。

交通局長葉昭甫回應，23.41億元的交通罰款在六都並不算特別高，市府是基於過去的資料推估。此外，騎樓禁止停放汽車是因為中央母法規定，非地方修改自治條例能夠開放；交通局會檢討各項開罰機制，儘可能在交通治理、符合法規與民眾觀感間取得平衡。警察局長吳敬田也說，會和交通局協調。

照片來源：陳俞融、張芬郁辦公室提供

