台中明年補助家戶5000元買廚餘機 申請條件曝光「限購3種機型」

因應中央明年元旦起全面禁止家戶廚餘養豬，台中市政府推出家戶購置廚餘機補助方案。（本刊資料照）

因應中央明年元旦起全面禁止家戶廚餘養豬，台中市政府今（30日）推出家戶購置廚餘機補助方案，每戶補助上限5,000元，預估補助1萬戶，申請期限至2026年底。

為防範非洲豬瘟風險，農業部公告，明年起全面禁止家戶廚餘養豬，僅開放事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；一年緩衝期後，2027年元旦起將全面禁止廚餘養豬。

配合中央明年家戶及社區大樓廚餘禁止養豬政策，中市府推出家戶購置廚餘機補助方案。中市府指出，台中市每日家戶廚餘約180噸，市府共編列5,000萬元補助，預計明年將補助1萬戶購置家用廚餘機，每台補助5,000元，但不超過實際購置金額。補助廚餘機類型以生物分解型、乾燥處理型、混合處理型3種為限。

補助條件方面，市長盧秀燕說明，限今年6月30日前設籍台中的市民，每戶補助1台為限，申請日期為明年1月2日（上午10點）至12月31日止，補助款用罄即停止受理。另外，補助採線上申請，不受理公司行號或機關學校等申請。

