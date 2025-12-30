台中明年補助廚餘機 限量1萬台

台中市長盧秀燕30日在市政會議宣布，市府將補助市民購買廚餘機，預計共計1萬台。（陳淑娥攝）

中央宣布民國116年起將全面禁止廚餘餵豬，台中市每日約280噸廚餘，為解決家戶廚餘去化問題，市長盧秀燕30日宣布，明年將補助市民購置廚餘機，每台最多5000元，總補助款經費5000萬元，預估補助1萬戶，每日將可減少家戶廚餘2.5噸，明年1月2日起線上申請。

市政會議昨進行「台中市安心無餘計畫」專案報告，副市長鄭照新說明，因應家戶廚餘去化，市府推出家戶購置廚餘機補助方案，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，每台最多補助5000元，總補助經費5000萬元。

盧秀燕進一步指出，因應中央明年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，事業廚餘如學校、團膳業者等產源端，符合規範可維持1年養豬再利用；116年起全面禁止廚餘養豬，廚餘去化是全國性重大轉型工程，市府提前一年整備，推出全國量最多的1萬台廚餘機補助計畫，明年1月2日起可透過台中通APP線上申請。

農業局長李逸安表示，台中市原有36個養豬場使用廚餘餵豬，目前4場決定轉型，另32場申請明年繼續使用廚餘餵豬，目前都已裝設溫度／影像監控設備，若經檢查通過，明年起可恢復使用廚餘餵豬。

針對有社區大樓面臨沒有業者願意清運廚餘困境，盧秀燕強調，有些業者若惡意哄抬價格，可跟市府聯絡將會介入調和。環保局長吳盛忠指出，截至29日止，已詢問693個社區大樓，其中300個社區大樓由原業者持續清運，其餘的尚有評估中以及持續連繫中者。

吳盛忠進一步說，外埔綠能生態園區原只進行生廚餘發電，目前加入每日110噸熟廚餘，發電度數從每噸140度增加至每度220度；另也將透過高效堆肥設施、黑水虻等多元方式，推動廚餘能源化與肥料化，確保廚餘去化機制運作穩定無虞。