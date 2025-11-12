台中明是否續放颱風假 市府還要開會討論

台中市今天召開防災會議一級開設第二次會議，並未提及明天是否放假。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕鳳凰颱風步調緩慢，台中市政府下午3點召開防災會議一級開設的第二次會議，會議當下，鳳凰颱風尚未登陸，且台中海線出現七級風，最大陣風十級，風勢相當大，且有毛雨出現，但究竟明天台中市是否放假？台中市政府還待開會討論。

台中市今天上午雖無風雨，但是到中午後，市區風勢開始增加，毛毛雨也時下時不下，尤其是海線，更是愈晚風愈強，台中市防災中心更指出，大甲、大安、梧棲、清水仍有7至8級風，大甲更出現最大陣風10級。

市長盧秀燕在防災會議雖未提及是否繼續放假，但是面對鳳凰颱風緩慢的朝台灣前進，對台灣的影響也會延後，明天是否再放假，市府還在看氣象署的預測，還要開會討論。

