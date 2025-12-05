台中星燃減重計畫 個人組冠軍甩肉35.3公斤

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府舉辦「台中星燃計畫：終結超重挑戰」落幕，台中市長盧秀燕今天表示，3個月活動吸引2萬7786人報名，超過8000人達標，累計甩肉4.5萬公斤，個人組冠軍就減35.3公斤。

原本體重91.9公斤的何姓個人組冠軍說，配合飲食控制及跑步，加上主辦單位提供指引減重。

中市府衛生局舉辦表揚活動，其中報名參與減重的衛生局長曾梓展減重8公斤，而台中市副市長鄭照新減重失敗。

盧秀燕表示，計畫起心動念很單純，許多市民與中市府員工努力減重，常感孤單、辛苦，希望市府提供專業陪伴，讓大家不再各自奮鬥，「全市一起變健康」。

衛生局說，計畫總獎金新台幣120萬元，成功激發市民挑戰極限，其中個人組前10名每人獎金3萬元，而職場團體組冠軍獎金10萬元，合作共減73.6公斤。

獲個人組第3名的許先生說，曾嘗試各種偏方失敗，這次以「原型食物、高蛋白、每日3000c.c.飲水」為核心調整飲食，感謝網友自發建立非官方社群一路陪伴。當健康餐吃到厭倦或運動累到懷疑人生時，只要看到社群戰友仍在為同一目標努力，放棄的念頭就煙消雲散。

謝姓團體組冠軍代表表示，合作醫療院開設的減脂班提供正確觀念非常關鍵，而減重最難的是忌口，但為健康與團隊榮譽，成員互相督促、檢視飲食紀錄，讓健康行動成功落實在每一天。（編輯：李明宗）1141205