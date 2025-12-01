台中春水堂店員誤拿「清潔中」水瓶回沖茶飲 3顧客喉嚨灼傷送醫

台中知名連鎖茶飲店春水堂一名店員，疑因不熟悉工作流程，誤拿裝有清潔劑的熱水瓶為客人回沖熱茶，導致三名顧客飲用後出現喉嚨灼傷症狀，就醫診療後已無大礙。台中市食安處昨天獲報後前往稽查，依法勒令此店停業，並將業者移送台中地檢偵辦。

台中連鎖茶飲店春水堂店員誤拿含有清潔劑的茶水供民眾飲用，食品藥物安全處11月30日獲報後派員稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦。（民眾提供／中央社）

有民眾到台中市春水堂公益店消費，店員誤拿裝有清潔劑的熱水瓶，為顧客回沖茶飲，顧客飲用後發覺茶水極為酸澀，表示「一入口就吐出來了」，並有三人出現喉嚨灼傷等症狀，已就醫治療。

台中市衛生局食品藥物安全處獲報介入調查，在現場發現一包酵素去漬粉。中市府透過文字稿表示，春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，昨天獲報後派員前往稽查，依《食品安全衛生管理法》規定，除勒令該店家即日起停業外，也將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬以下罰金。

食安處指出，目前有三名民眾飲用該茶飲，春水堂事發後隨即派員陪同民眾就醫，經診療後無大礙，三人皆已返家休養。

業者透過文字稿回應，會在清潔中熱水瓶上張貼「清潔中」牌子，方便辨識，當天現場為剛到職兩周的新人，因較不熟悉流程，誤拿裝有清潔用水的熱水瓶。未來將針對全台門店進行教育訓練宣導。