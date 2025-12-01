台中春水堂拿「清潔液泡茶」3顧客送醫 遭勒令停業送辦

春水堂給客人喝到清潔液，遭勒令停業。（圖／報系資料照）

連鎖茶飲品牌春水堂位於台中公益路的分店，日前驚傳誤將清潔液當成熱茶回沖給顧客飲用，造成3人身體不適送醫。台中市食品藥物安全處於接獲通報當日即前往稽查，並勒令該店即起停業，相關行為恐違反《食品安全衛生管理法》，最重可處7年以下有期徒刑，並得併科一千萬元以下罰金，已將業者移送台中地檢署偵辦。

事件發生於11月30日，春水堂公益店一名僅到職2週的新進員工，誤將貼有「清潔中」標示、內含碳酸氫鈉清潔水的保溫瓶，誤認為可用於回沖茶飲，並將其提供給3名顧客飲用，導致顧客出現喉嚨灼傷、身體不適。春水堂指出，當時立即派員陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院就診，目前3人均無大礙，經治療後已返家休養。

廣告 廣告

春水堂出包，遭移送法辦。（圖／報系資料照）

針對此事件，台中市食安處表示，業者行為涉及違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款，已命令其暫停營業，並要求立即改善缺失，待後續複查通過後方可恢復營業。此外，食安處也依同法第49條規定，將業者移送地檢署進行刑事偵辦。

食安處進一步說明，誤用的清潔產品為市售「酵素去漬粉」，其成分為碳酸氫鈉與活氧酵素，主要用途為清洗衣物、抹布、陶瓷及不鏽鋼等器具。雖產品非屬工業用強酸，但仍不應誤作飲用用途。

春水堂強調，涉事員工為剛進入職場的新人，並非蓄意違規，已承諾將負擔所有醫療費用及必要賠償，並持續關懷顧客後續健康情況。針對整體事件，公司將全面檢討內部流程，加強員工教育訓練，以防類似情形再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高雄駕駛誤闖輕軌車站「車卡軌道」 害8班次列車延誤

首屆「金唐獎」揭曉 72段生命故事動人心

台東關山「討債傳單撒滿街」！1.5小時才清完 警鎖定涉案車輛