台中春水堂新人拿「清潔中」水瓶沖茶 3客喉嚨灼傷

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中知名珍珠奶茶的連鎖茶飲店春水堂，新人店員疑誤拿裝有清潔劑熱水瓶為客人回沖熱茶，顧客飲用後出現喉嚨灼傷症狀，3人就醫後無礙；中市食安處勒令此店停業，將業者移送台中地檢偵辦。

有民眾到台中市春水堂公益店消費，店員誤拿裝有清潔劑的熱水瓶為顧客回沖茶飲，顧客飲用後感覺茶水極為酸澀，有人表示，「一入口就吐出來了」；3人出現喉嚨灼傷等不適症狀，就醫治療。

台中市衛生局食品藥物安全處獲報介入調查，在現場發現一包酵素去漬粉。中市府透過文字稿表示，春水堂公益店將含有清潔劑的茶水供民眾飲用，昨天獲報後派員前往稽查，依「食品安全衛生管理法」除勒令此店即日起停業，也將業者移送台中地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬以下罰金。

食安處指出，目前有3名民眾飲用此茶壺水，春水堂在事發後隨即派員陪同民眾就醫，3名民眾經診療後無大礙，皆已返家休養。

業者透過文字稿回應，清潔中熱水瓶會張貼「清潔中」牌子以辨識，當天現場為剛到職2週新人，因對流程較不熟悉，誤拿裝有清潔用水的熱水瓶；針對全台門店，進行教育訓練宣導。（編輯：陳仁華）1141201