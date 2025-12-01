台中春水堂3客誤喝清潔劑灼傷送醫 中市府：勒令停業移送法辦

台中市食安處稽查春水堂公益店。台中市府提供



知名連鎖餐飲「春水堂」台中公益店竟發生重大食安事件，一名新進員工誤將含有「工業用檸檬酸」清潔劑水提供給客人喝，造成3名客人喉嚨灼傷。春水堂承認有有作業疏失，將負起全責，而台中市食安處接獲通報後，昨（11/30）已勒令該分店停業，業者將移送台中地檢署偵辦，依據食安法，未來恐面臨1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

春水堂公益店近日發生員工疑似誤將裝有清潔劑的茶水端給客人喝，以致3人喉嚨灼傷，而春水堂當下立即陪同顧客就醫，目前，3名顧客身體無異常。

春水堂今日透過聲明承認疏失，承諾負起顧客相關醫療與後續延伸費用。

對於此事件，台中市食安處說明，昨日接獲春水堂食安事件通報後稽查，除勒令該店即日起停業，也將業者移送地檢署偵辦，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。

食安處解釋，稽查結果確認春水堂所使用的清潔用品為「酵素去漬粉」，其成分含碳酸氫鈉與活氧酵素，產品標示適用於衣物、抹布，以及陶瓷、不鏽鋼等器皿的清潔。

食安處強調，因業者行為已違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第3款，依同法第41條命令其暫停作業，要求業者須待複查合格後方可復業，並同時加強員工訓練。

此外，因此事涉及刑事，食安處依食安法第49條規定，將業者移送台中地檢署進行後續偵辦。

