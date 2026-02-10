中部中心/綜合報導

春節前夕，台中市警方前往酒店、KTV等地方臨檢，其中最吸睛的，是兩隻又萌又殺的警犬也跟著緝毒，穿梭在身材姣好的小姐姐當中，賣力嗅聞，讓小姐姐們也忍不住伸手摸摸牠們，瞬間緩解臨檢肅殺氣氛。





台中春節前掃蕩酒店! 警犬"穿梭粉味"緝毒好吸睛

台中春節前掃蕩酒店! 警犬"穿梭粉味"緝毒好吸睛(圖/警方提供)





身材火辣的小姐們，露出修長美腿排排站，等待接受臨檢，隊伍當中，有隻警犬特別的吸睛，穿梭在小姐姐們的蜜大腿之中，發揮靈敏嗅覺聞呀聞，要確認有沒有不法違禁品。只見警犬賣力工作，還不斷狂搖尾巴，超萌可愛模樣，讓小姐姐們，也忍不住放下戒心，伸出手摸摸警犬的頭，讓嚴肅臨檢多了點逗趣。

兩隻警犬穿梭在包廂和小姐姐之中 在一堆粉味中賣力緝毒(圖/警方提供)





台中市警方，在農曆春節前夕，規劃擴大臨檢以及取締酒駕勤務，前往轄內酒店、舞廳、KTV臨檢，兩隻警犬，又萌又殺，專業穿梭在包廂和小姐姐之中，在一堆粉味中，賣力緝毒。





台中警擴大臨檢結合了警犬隊義警各單位同步執行 總共出動62名人力(圖/警方提供)





這次的擴大臨檢，結合了警犬隊、憲兵隊、義警各單位同步執行，總共出動62名人力，加強執法力道，要確保治安平穩，警犬穿梭在小姐姐長腿之中的這幕景象，意外成了最大亮點。





原文出處：台中春節前掃蕩酒店! 警犬"穿梭粉味"緝毒好吸睛

