台中春節垃圾新規！初一、初三採定時定點 初四恢復正常

農曆春節9天連假將至，台中市政府環境保護局市公布115年春節期間垃圾收運安排。2月15日小年夜及16日除夕皆提供沿街垃圾清運服務；大年初一（2月17日）及初三（2月19日）則改採「定時定點收運」，大年初四（2月20日）起全面恢復正常清運，讓市民春節期間倒垃圾有依循、過年不煩惱。

環保局表示，2月15日小年夜配合民眾年前除舊布新及大掃除需求，將加班進行沿街垃圾收運；除夕（2月16日）則取消夜間沿線及定點收運，改為日間清運模式，提醒市民朋友留意垃圾車音樂。除夕當日收運時間將較平時提早約4小時開始，並持續清運至各路線完成為止，民眾也可下載「台中垃圾清運大車隊」APP，隨時查詢垃圾車到達時間。

115年春節垃圾收運。（圖／台中市政府提供）

環保局指出，大年初一（2月17日）及初三（2月19日）全市共設置701處定時定點垃圾收運站，每處停留時間約5至30分鐘，方便市民就近交付垃圾；大年初四（2月20日）起恢復正常清運。另因清潔隊員例假日安排，初二（2月18日）及初六（2月22日）停止垃圾收運，請市民提前留意並妥善規劃。

環保局長吳盛忠表示，春節連假期間清潔人員犧牲假期、加班投入垃圾清運工作，也請市民配合公告時程交付垃圾；同時呼籲大家落實愛物惜物、循環利用，年節聚餐時惜食減量、不浪費食物，攜手維護環境整潔，乾乾淨淨過好年。

環保局補充，定時定點收運資訊可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/3173778/post）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP。該APP除可查詢清運時間與路線、即時掌握垃圾車位置外，資源回收車亦可獨立定位，並可設定清運前3分鐘或5分鐘推播提醒；如有垃圾清運相關問題，可洽詢各轄區清潔隊（https://reurl.cc/Q74alM）。

