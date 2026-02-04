台中春節酒測馬上安全專案 啟動

春節假期將屆，市民年終尾牙及各類慶祝活動邀宴情形增加，為有效防制交通事故及民眾行車安全，台中市政府警察局訂於三日展開115年「馬上安全」春節酒測專案勤務，針對酒駕、行人正義大執法及大型車違規加強執法。市長盧秀燕並前往北區中清路與進化北路口視察執法情形。

盧秀燕市長表示，春節酒測專案啟動，是因應年節前後尾牙、春酒等飲宴頻繁，為防範酒駕、保護市民安全，所以台中市政府宣布，從今日起開始，一直到3月4日，展開為期一個月酒測勤務，進行「馬上安全」反酒駕酒測專案。警察和交通局同仁將會部署在中市風險較高的路段，酒駕事故特別容易發生的路段，進行酒測，預防事故發生。在此她呼籲，請市民家人們「喝酒不開車，開車不喝酒」，過年是家人團聚、最溫暖快樂的時刻，千萬不要因喝酒誤事而造成遺憾。

廣告 廣告

盧秀燕說明，台中市政府是全國最早啟動春節防酒駕專案的城市，且長達一個月。將於各路口加強執法，守護市民安全。此外，專案名稱叫做「馬上安全」，寓意為馬年平安，並象徵執法行動「馬力全開」，展現保護市民的決心。她強調專案以預防為重，盼達成零酒駕、零毒駕為目標。

隨後，盧市長也前往台中市政府警察局第二分局立人派出所，給予辛勞付出執勤的員警及協勤民力，加油打氣並頒發加菜金年。