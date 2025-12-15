「台中是我的故鄉」江啟臣表態參選台中市長！盧秀燕6字回應了

政治中心／陳慈鈴報導

2026年將舉行九合一大選，目前各黨初選名單陸續揭曉。臺中市長部分，民進黨提名立委何欣純參選；國民黨先有立委楊瓊瓔表態參選，14日晚間，立法院副院長江啟臣也表態，「一定會全力爭取黨內提名參選台中市長」。對此，現任市長盧秀燕今（15）日回應了。

江啟臣表示，市民的期待、臺中的未來，他責無旁貸！歲末年終將屆，在此感謝大家一路以來對他的鼓勵、支持和愛護。他將陸續掛起賀年看板，以「駿馬啟新程，躍進旗鑑城」，祝福所有市民新的一年有新的開始，同時這也是他對臺中未來的願景。

江啟臣說，在盧市長近八年的努力建設，今天的臺中不但是六都，更是全國第二大城，全臺宜居首選，我們一起做到了幸福臺中，未來我們要將臺中打造為臺灣的旗艦城，讓臺中成為國家的門面、亞洲的明珠、全球的焦點。新的一年我要和大家一起，讓臺中從幸福城奔向旗艦城，成為亞洲新核心、世界新都心！

江啟臣感性表示，「臺中是我的家、我的故鄉，栽培我、孕育我的土地，為家鄉服務，不只是我從政的初心，更是我此生的榮幸。從我決定返鄉參選民代起，我就一步一腳印，不停準備、不斷努力，就是要讓臺中更好、讓市民更幸福。」他對一路栽培、鼓勵和支持他的市民表示感謝，「看到大家對我的期許與期待，啟臣責無旁貸。現在就是我實踐對臺中承諾與願景的關鍵時刻。」

江啟臣強調，「身為國民黨員，我會全力以赴爭取黨的提名，更會以具體行動來展現為臺中服務、實現願景的決心，全力爭取臺中市民的支持，成功延續我們在臺中的執政。」

盧秀燕今日前往南屯，出席春安國小校舍動土典禮。現場有媒體問及她對於江啟臣宣布參選臺中市長的看法，盧秀燕罕見當眾回應「很好、恭喜、加油」，語畢旋即離開現場。

