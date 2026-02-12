台中晨悅診所與守葳美學4年不間斷支持公益教育，捐款累積近四百萬，業績大幅提升

影響力教育基金會衷心感謝台中晨悅診所與守葳美學長期支持職涯教育，自 2023年起連續四年捐款，累計捐贈金額將近400萬元。穩定而持續的投入，成為基金會深耕職涯教育的重要推手，也為無數正在探索未來方向的學生，提供溫暖而堅實的後盾。

企業透過捐款支持職涯教育，期盼號召更多有志者一同關注職涯議題，共同發揮企業社會責任的力量。(下圖由左至右：台中晨悅診所合夥人林世其、影響力教育基金會董事長江韋達、執行長黃至堯)（圖／影響力教育基金會提供）

影響力教育基金會執行長黃至堯博士日前發表《2026人力資源管理十大趨勢》，他強調持續投入公益的企業，在招募市場上明顯更具吸引力。有意義的公益活動往往比職務本身更能打動年輕人。

談到為何連續四年支持青年職涯教育時，台中晨悅診所合夥人林世其直言：「賺錢是智慧，公益是格局。取之於社會用之於社會，走得長遠的企業，一定願意回饋社會、為下一代創造更好的環境。」

林世其強調，職涯教育幫助學生認識自己的優勢、通過職業體驗提早找到方向。」他也呼應黃至堯執行長在《2026人力資源管理十大趨勢》文章中的觀點指出，當企業真正落實公益價值，自然會轉化為品牌信任與人才吸引力。

台中晨悅診所合夥人林世其(左)表示，透過教育投資與人才培育，能為社會累積長期且可持續的影響力。（圖／影響力教育基金會提供）

影響力教育基金會長期專注於職涯教育

從陪伴高中生探索自我、職業體驗，延伸至職場能力培養，以「學涯領航員」與「職涯領航員」雙主軸，系統性推動職涯教育行動。

每年暑假，基金會與教育局合作舉辦「學涯領航員－職業探索夏令營」。五年來，基金會已陪伴數百位高中生透過職業探索與實務交流，認識趨勢行業，幫助學生在大學選系與職涯規劃上，少一點試錯。（圖／影響力教育基金會提供）

高中校長研討會，深化教育決策對話

除了直接陪伴學生，我們也深耕教育系統的決策端。我們知道，真正長遠的改變，不只是辦一場活動，而是讓教育決策者形成共識。

我們已連續三年舉辦「高中校長研討會」，邀集新北、基隆、桃園多所高中校長，共同討論教育趨勢實踐方向。（圖／影響力教育基金會提供）

影響力講堂、課程與一對一輔導，引流也引路

除了中學校園的活動，基金會舉辦的「影響力講堂」亦持續吸引社會關注。透過講者的專業影響力，基金會成功讓大眾走進公益講座，進一步認識職涯教育的價值。

在進階學習層面，基金會推出「影響力課程」，聚焦當前最實用的職能，如：AI 簡報快製、快速記憶、社群行銷等。講師們亦主動將課程部分收益用於支持基金會更多免費公益專案，讓學習不只改變個人，也持續擴大教育影響力。

「影響力講堂」特別邀請腦科學權威洪蘭教授分享「大腦與溝通的藝術」，吸引眾多學員到場聆聽，現場座無虛席。（圖／影響力教育基金會提供）

邀請成為影響力公益夥伴

職涯教育不只是短期補助，而是一項需要長期經營與制度建構的工程。影響力教育基金會透過專案規劃與公開透明的運作機制，確保每一筆善款都發揮最大效益，實際用於支持有心學習卻缺乏資源的人，讓教育成為真正改變人生的力量。

基金會誠摯邀請更多企業與社會大眾成為「影響力公益夥伴」，共同為下一代打造更有方向感與競爭力的未來。

同時也感謝一路以來眾多夥伴的同行，包括台灣宏盟媒體、104人力銀行、救國團、人資小週末等單位，釋出資源、化身公益後援，讓善意不只停留在理念，而是真正陪伴更多人穩健前行，讓更多年輕世代在探索未來的路上，不再孤單，也更有方向。

相關公益活動與參與方式，詳情可至「影響力教育基金會」官方網站。

