台中普發現金？ 盧秀燕：有錢誰不想發呢

台中普發現金引發議會討論，市長盧秀燕說，有錢誰不想發呢。（圖：中市府提供）

民進黨台中市長參選人何欣純日前當著市長盧秀燕的面，喊出「若當選要普發現金」，地方議論，民眾黨議員江和樹今天（21日）詢問市長態度，盧秀燕說，有錢誰不想發呢？中央若按照國民黨版《財劃法》給錢，就有機會。民進黨團認為，民眾黨應正式提案，不要只是作秀。國民黨團則建議市府衡量優先事項，量力而為。（寇世菁報導）

台中市議會臨時會開議第一天，台中是否普發現金引發關切，民眾黨議員江和樹質詢表示，新竹、嘉義市普發現金，連澎湖都有，代表藍綠白縣市都有，目前雖然六都沒有，但希望台中市有總比沒有好，市府是否有預算？希望盧市長任期內拚拚看。

廣告 廣告

市長盧秀燕答詢表示，有錢誰不想發呢？但今年115年預算，中央減少對台中的補助157億元，市府現在還在發愁。另今年又增加營養午餐免費，也要預算，若中央有按照國民黨版《財劃法》給台中幾百億，那就有機會。

議會民進黨團總召周永鴻指出，普發現金議題，去年民進黨團早提案，但包括國民黨團跟民眾黨都反對，現在覺得勢頭不對回頭要談該議題，民眾黨如果是認真，就該好好正式提案，不要只是做秀。並呼籲盧秀燕市長盡快處理，不要像營養午餐，等到台北市長蔣萬安說了才要，甚至不要等到連江啟臣也都說要「當選後普發現金」，才說要跟進。

台中市議會國民黨團書記長李中則認為，台中市目前跟全國一樣，都在等待《財政收支劃分法》可以幫台中市增加多少預算，那增加預算後，有的議員希望營養午餐全面免費，有人則希望增加各種建設預算，包括捷運工程，還能剩下多少錢普發現金，應交由台中市政府量力而為，衡量哪些是優先事項。