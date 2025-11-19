台中普發萬元3大利多 加碼物調券再抽百萬

趁著普發1萬元政策上路之際，台中市府同步祭出3大利多：「領1萬、中百萬」加碼抽獎、發放第二波物調券35萬份，以及旅宿業者提供超值普發優惠，打造年底最強消費季。台中市府鼓勵民眾「把消費留在台中」，不僅能享美食好玩景點、旅宿折扣，更有機會把百萬獎金帶回家。

台中購物節適逢政府普發萬元，市政府特別推出「領1萬、中百萬」加碼活動，只要將消費登錄至台中通APP，就能抽100萬元大獎。台中市經發局長張峯源表示，台中是全國前3大旅遊目的地，今(2025)年1至9月主要觀光景點造訪人次破億、住宿率居六都第2，加上花毯節、耶誕嘉年華、綠美圖開幕等活動接力登場，用萬元暢遊台中最划算。

廣告 廣告

為協助台中26萬店家掌握普發紅利，台中購物節以最簡單方式回饋民眾，只要吃美食、血拚購物就能放大100倍。熱門景點如公益路商圈、一中商圈、逢甲夜市、帝國糖廠LaLaport廊帶、廟東夜市等都是1年300萬人次以上的人潮熱區，其中公益路造訪人次更突破2,000萬，成為2024台中人氣王。

年底壓軸的第二波物調券於11月28日至30日發送，物調券以「100元換200元」最受民眾喜愛，每人每場域限換2份，活動3天橫跨週五至週日，方便外縣市旅客與上班族一起參與。

台中市共計108處場域發放35萬份物調券，可用於市場、夜市、商圈與聚落創意店家，使用期限至12月4日。並新增「富好黃昏市場」、「霧峰原流新創聚落」兩大特色場域，且逢甲夜市更自主加碼3,000份物調券，預估帶動至少60萬元買氣，整體活動可創造7,000萬元商機。

同時，台中市觀旅局串聯旅宿及遊樂園強打「普發專案」。包括台中港酒店推出入住總統套房含早餐只要1萬元、「長榮桂冠酒店買萬送萬」住房方案；裕元花園酒店、李方艾美酒店、日月千禧酒店等也力推住宿或餐飲優惠。

人氣樂園麗寶度假區加入行列，3天2夜雙人入住福容大飯店、含雙日樂園門票最低9,999元；東勢林場「普發一萬賞楓趣」一泊二食專案，讓民眾「花一萬、玩更多」。搭配從即日起至11月30日的2025台中國際花毯節，民眾可安排賞花、住宿、樂園一站串遊，用普發金玩台中不但划算，還能體驗不同層次的旅遊魅力。

原文出處

延伸閱讀